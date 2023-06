Tunisie: Pour une tenue de plage chic et glamour

En une pièce unique, ou en deux, style bandeau et bas taille haute, en façon robe... en crochet, en couleur unie ou en coloris..., les maillots de bain sont des pièces indispensables pour l'été et cette saison il y aura plusieurs modèles, coupes et styles qui rentrent dans la fashion sphère... Il y en aura pour tous les goûts et toutes les morphologies...

Qui dit été dit soleil, plage et baignade. Et afin de mieux se préparer pour profiter des beaux jours, du soleil et de la mer, il est primordial de choisir sa tenue de plage qui devrait être adéquate et parfaitement à la mode... Dans ce numéro, on vous présente les meilleures pièces à shopper afin d'avoir une tenue de plage parfaite pour l'été et un look super fashion...

L'été pointe le bout de son nez, les boutiques de prêt-à-porter proposent à leur clientèle les pièces et les accessoires ultra tendance pour la saison de la baignade, allant des tongs, des chapeaux, des maillots, des sacs de plage jusqu'aux cache-maillots. Et pour être au top et ne pas faire de faux pas, on devrait miser sur les valeurs sûres et choisir les pièces qui nous vont à merveille tout en restant dans la tendance et l'actualité...

Pour une tenue parfaite de plage, on mise cette saison sur tout ce qui est en crochet et en couleur blanche, ultra à la mode cette année. Repéré dans les grandes boutiques spécialisées dans la vente des accessoires et tenues de plage, le crochet serait la matière phare de l'année. On peut porter un maillot de bain en pièce unique, en blanc et en crochet, avec un long cache-maillot ample et accessoirisé par des fils ou un ruban au niveau de la taille afin de la rendre plus fine.

Celles qui préfèrent les deux pièces peuvent choisir un maillot style bandeau et une culotte taille haute qui camouflera tous les défauts, sinon, toutes celles qui cherchent un look harmonieux peuvent ajouter un « short » en crochet pour un total look stylé. Si on veut être plus élégante et sophistiquée, on opte également pour une tenue complète en crochet, une robe et un chapeau en paille ou en crochet sans oublier ses accessoires de plage, ses lunettes de soleil et un joli sac fourre-tout qui comportera tout ce qui est nécessaire pour la baignade : la crème solaire, son mascara woterproof....

Les nanas qui adorent lézarder sous le soleil et qui accordent une grande importance pour les marques du bronzage et un teint halé pendant l'été peuvent opter pour le maillot en bandeau, la tendance de la saison en matière de tenue de plage et de maillot de bain. En imprimé fleuri, ou en couleurs fuchsia tel que le rose, le vert et le bleu..., ce maillot en version romantique ou en style mamy pour sa coupe rétro sera la pièce idéale pour toutes celles qui veulent cacher quelques défauts.

Toutes celles qui cherchent à avoir un maillot de bain dernier cri peuvent également s'orienter vers la friperie et dénicher la perle rare qui fera d'elles la star de la plage de l'année. On propose dans ces boutiques toutes variétés de modèles, de couleurs et de style et c'est à vous de trouver la pièce qui vous va à merveille, de faire des associations parfaites pour un look tendance...

Les plus classiques peuvent miser sur le maillot de bain en couleur noire, basique et indémodable pour un look chic. Il suffit juste d'accessoiriser sa tenue avec un peu de couleur, un chapeau coloré, du maquillage ou des accessoires en doré... pour apporter un peu de gaîté et de joie à sa tenue et raviver son teint. A ne pas oublier également la robe de plage, qui reste indémodable et parfaite pour toutes celles qui cherchent la simplicité et une tenue de plage très classe...

Cette année, nous avons l'embarras du choix pour composer notre tenue de plage et être à la fois dans la tendance et super élégante et chic... A profiter au maximum de ces tenues adaptées pour la plage, la piscine et la saison des vacances...