Tunisie: Touristes dans les souks de la Médina - Une saison qui s'annonce bien

Pendant la saison estivale, les étrangers qui se rendent en Tunisie profitent de leur voyage pour visiter les boutiques artisanales, se balader dans les différentes ruelles de l'ancienne Médina, où les vendeurs proposent des marchandises typiquement tunisiennes, et rentrent avec plein d'objets de décoration et de souvenirs...

Les touristes, qui affluent en Tunisie pendant cette saison estivale, sont de différentes nationalités et assez nombreux. Ils viennent des quatre coins du monde pour découvrir ce pays et passer des vacances durant quelques semaines ou jours et profiter du soleil, de la mer et de l'été... Depuis quelques semaines déjà, nous l'avons remarqué, des touristes se baladent au centre-ville de Tunis, s'installent dans les cafés et restaurants pour consommes des mets typiquement tunisiens et se rendent aux souks de la Médina pour s'acheter des vêtements, des objets et tout ce qu'ils trouvent original et typique...

Au cours de la semaine dernière, nous étions dans les souks de la Médina en matinée... Comme d'accoutumée, la foule était nombreuse et il y avait aussi beaucoup de touristes, en duos ou en groupes qui se baladaient, s'arrêtaient de temps à autre devant les étalages des marchandises exposées, posaient des questions aux vendeurs quant à la qualité et la matière des objets exposés à la vente et négociaient les prix.... Reportage

Samedi matin, vers le coup de dix heures, le centre-ville de Tunis, animé comme toujours, a enregistré la présence de touristes qui profitaient de leurs vacances et de leurs visites en Tunisie pour découvrir ce pays, pour la première fois pour certains. Mais plus exactement et à l'entrée du souk menant vers l'ancienne médina, là où il y a quelques boutiques de prêt-à-porter, les artisanats et tout ce qui est fabriqué à la tunisienne, tels que les djebas pour hommes et femmes, les sacs et portefeuilles en cuir et au design typique à l'instar de la main de Fatma... il y avait foule, notamment des touristes étrangers, de tout âge, femmes, hommes et enfants, qui s'arrêtaient devant les étalages des marchandises exposées, vérifiaient la qualité et discutaient avec les vendeurs.

Nous avons rencontré, d'ailleurs, M. Vincent, un Français qui a dépassé la cinquantaine, accompagné de sa compagne Mélanie et de ses deux fils Corentin et Fabrice, Ce n'est pas la première fois que ce dernier visite la Tunisie. Depuis plus d'une dizaine d'années, il l'a déjà visitée plusieurs fois avec sa femme pour passer des vacances.

«Mais pour Corentin et Fabrice, ces vacances sont une occasion de découvrir ce pays pour la première fois. «Pour moi et pour ma femme, c'est une redécouverte après ces années, mais ce n'est pas le cas pour mes fils qui débarquent pour la première fois dans ce pays. Nous avons choisi cette destination pour la faire découvrir à mes deux fils, dont l'un a eu son diplôme, de fin d'études. Du coup, nous avons décidé de programmer ce voyage pour leur faire plaisir et les inciter à découvrir les monuments, les traditions, les produits artisanaux...», nous explique Vincent avant de nous quitter pour poursuivre sa balade et ses courses avec sa famille.

Quant aux vendeurs qui exposent leurs marchandises quotidiennement, ils ont estimé que la saison estivale est prometteuse, contrairement à l'année dernière et celle d'avant, où l'affluence des touristes n'était guère remarquable. Par contre, le début de la saison s'annonce bien car, depuis quelques semaines, on rencontre des touristes de plusieurs nationalités et qui sont intéressés par nos produits tunisiens.

Mohammed, vendeur de sacs, souliers et vêtements (maroquinerie), précise, que, depuis quelques jours, des touristes affluent achetent des articles artisanaux et même des vêtements de prêt-à-porter fabriqués en Tunisie. «Puisque le dinar tunisien est en baisse par rapport à la devise de leur pays, ils en profitent donc pour acheter quelques articles qui ne dépassent pas 15 euros. Le sac se vend à 45 dinars tunisiens, par contre, payer seulement 15 euros pour un article pareil, ce n'est pas cher du tout pour eux», détaille Mohamed.

Pas très loin de la boutique de Mohamed, nous avons également rencontré deux jeunes touristes de nationalité belge qui, tenant des sacs pleins d'articles souvenirs pour la famille, amis et amies, se baladaient dans les ruelles du souk. Mélissa et sa copine Habiba (d'origine marocaine et de nationalité belge) étaient en train de chercher un restaurant tunisien après une bonne matinée passée dans le shopping et des achats. «Nous avons beaucoup apprécié la Médina et ses articles qui se vendent à prix très modérés. Et après cette petite virée nous comptons découvrir quelques monuments, et surtout goûter des plats et des mets du terroir», ont-elles ajouté.

Le démarrage de la saison estivale et la visite des touristes s'annoncent bien, en tout cas mieux que l'année dernière et celle d'avant a priori. Une cheffe d'escale travaillant à l'aéroport de Monastir que nous avons contactée nous a confirmé que cette année le nombre de voyageurs ayant choisi la Tunisie comme destination est remarquable, surtout ceux qui viennent de l'Europe de l'Est. Des Polonais, des Belges, des Slovènes, des Autrichiens, des Allemands des Tchèques, des Anglais et des Français ont choisi la Tunisie comme destination pour leurs vacances estivales.