Tunisie: Handball - Mondial junior - Tour principal - Décontractés !

Les camarades de Wassim Senoussi ouvriront cet après-midi (17h15) contre la Croatie sur le chemin de la qualification aux quarts de finale.

En débarquant, il y a moins d'une semaine, à Hanovre pour disputer le Mondial des juniors qu'organise l'Allemagne, nos gars n'avaient qu'un rêve : aller déposer leurs valises dans l'autre grande métropole germanique de Magdebourg et disputer le second tour. Pour cela, il leur fallait achever le premier tour, ticket de la qualification au tour principal en poche. C'est maintenant chose faite, après avoir aligné deux victoires aisées devant l'Algérie et la Libye. Deux succès entrecoupés d'une sévère défaite (45-32) contre les Allemands. Une défaite dont il ne faut absolument pas rougir.

D'abord, parce que notre bourreau, outre son avantage de pays organisateur, représente, traditionnellement, l'une des meilleures écoles de handball dans le monde. Ensuite, parce que les hommes de Zouhair ben Messaoud leur ont tout de même passé pas moins de 32 buts, ce qui constitue un «petit exploit» qui n'est pas, de coutume, à la portée des handballeurs arabes et africains.

Y croire

Il va sans dire que cette réussite offensive est des plus rassurantes. Cela prouve que notre sélection a de quoi imposer le respect, quand on sait que celle-ci, bien conduite par l'excellent Wassim Senoussi, fourmille de joueurs talentueux, tels que les frères Ben Salem, outre le fait que 70% des éléments de l'équipe ont évolué, cette saison, avec les seniors de leurs clubs.

Ces beaux signes, on espère les vérifier, tout à l'heure, face à la Croatie, riche bastion de la petite sphère sur terre. Vingt-quatre heures plus tard, on aura, là aussi, du fil à retordre en nous mesurant aux non moins célèbres tricolores de France. Avouons que deux cauchemars attendent nos représentants qui, sauf miracle, n'iront pas aux quarts de finale, la raison du plus fort étant toujours la meilleure.