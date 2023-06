Tunisie: Ligue1- Play-off - 12e journée - ESS-CA (2-0) - L'Etoile sur la voie royale

Avec un succès si réaliste, l'Etoile est à un point de son sacre. Le CA, lui, perd sa deuxième place au profit de l'EST.

Le CA n'a pu rien faire devant cette Etoile heureuse, réaliste malgré un moyen fond de jeu. Hier, l'ESS a gagné sans convaincre et avec les mêmes soucis, le CA a perdu en jouant mieux et en se procurant plus d'occasions. Au finish, et langage de chiffres (ce qui compte en football en fin de saison), l'Etoile met un pied sur le piédestal de la consécration ( elle n'est qu'à un petit point pour le faire), alors que le CA s'écroule et perd en un seul match trois points décisifs, et la deuxième place au profit de l'EST à deux jours du derby.

Et pourtant, à voir de près ce match, la prestation collective des Clubistes était meilleure surtout en première mi-temps où Saibi a verrouillé les issues à Hassan et a joué un 4-4-2 équilibré et « zen » contrairement à Benzarti qui a transmis sa nervosité et son stress à ses joueurs. Abid en régisseur n'a pu créer quoi que ce soit en 45' , et ni Abdelli ni Jaziri n'ont été dangereux avec une relance lourde et laborieuse.

Ben Yahia (29') qui a livré un grand match malgré ses 38 ans, aurait pu ouvrir le score à la 29' mais son tir rase le poteau droit. L'ESS ? Elle jouait d'abord pour ne pas perdre, et au fil du temps, l'équipe cherchait un succès, quelque chose pour forcer le destin. Et à l'image des champions, c'est un foot cynique où on est récompensé vers la fin. Une erreur de Chrifi à la 48' sur Boughattas et un penalty réussi de Abid. En seconde mi temps, l'Etoile s'est mieux comportée même s'il y avait toujours cette peur d'être piégé.

%

Il a fallu un cadeau de Hassan à la 61' pour confirmer la victoire étoilée. Chammakhi centre en retrait et le gardien du CA commet une erreur en mettant la balle dans les filets. Match terminé ? Pas évident. Le CA joue encore et s'offre trois occasions : Tir de Ben Yahia 65', tête de Senana 68' et coup franc bien botté de Laabidi à la 75' et à chaque fois un énorme Ali Jemal qui aura été l'un des hommes clefs dans le probable titre de l'ESS. Il dut quitter le terrain après un effrayant choc avec Bedoui (heureusement rien de grave). Vers la fin, Hamdi Laabidi rate un penalty pour confirmer la poisse clubiste

La marque des champions

L'ESS a gagné parce qu'elle a forcé la chance et la réussite : la même attitude défensive et conservatrice qu'on a vue contre l'USM et l'EST, mais cette envie de gagner, cette application en défense et des détails de patience et de solidité mentale , marque des champions. Ce n'est pas le meilleur football en circulation , et hier le CA a nettement mieux joué mais a perdu et a cédé sa deuxième place. Saibi aura tout essayé, mais quelque chose ne tourne pas rond avec des joueurs qui, deux jours avant, ont fait grève et cela dit tout ! l'ESS va remporter éventuellement le titre de champion à sa manière : beaucoup de réussite, de réalisme et rien que le résultat pour un club qui revient de loin dans sa quête de prestige. L'Etoile a assuré l'essentiel, le CA a tout raté en un seul match malgré une prestation honnête.

ESS

Jemal (Balbouli), Ben Hasssine, Naouali (Ben Ali), Boughattas, Khemiri, Mbé, Abid, Jelassi, Jaziri (Aouani), Abdelli, Chammakhi (Boutmen)

CA

Hassan, S Laabidi (Ghrissi), Taoues, Chrifi, Bedoui, Khelil, Dridi (Ellili), Ben YAHIA, C Laabidi, H Laabidi, Senana