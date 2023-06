Algérie: USTHB/Université de Boumerdes - Signature de deux accords de coopération avec l'Université Napier d'Edimbourg en Ecosse

ALGER — Deux accords de coopération ont été signés, dimanche à Alger, entre l'Université Napier d'Edimbourg en Ecosse et les universités des sciences et de la technologie Houari-Boumediene (USTHB) et M'hamed-Bougara de Boumerdes, en vue de renforcer la coopération en matière de formation et de recherche scientifique.

Signés par le vice-recteur chargé des Relations extérieures à l'USTHB, Azzeddine Chafa, le vice-recteur chargé de la coopération et des Relations extérieures à l'Université de Boumerdes, Tairi Abdelaziz, et le chargé de la coopération internationale et des affaires des étudiants à l'Université d'Edimbourg, Stuart Easter, ces deux accords visent à renforcer la coopération en matière de formation et de recherche scientifique dans différentes spécialités.

A cette occasion, le recteur de l'USTHB, M. Djamal Eddine Akretche a souligné que ce partenariat "intervient dans le cadre de la stratégie de l'Université visant le renforcement de la coopération avec les universités internationales dans les domaines de formation, d'échange étudiant et de recherche scientifique, diversifiant ainsi l'échange avec les différentes universités dans le cadre de la politique d'ouverture de l'université sur son environnement international".

Cette coopération, poursuit-il, "nous permettra de s'adapter au développement technologique en génie civil et informatique, eu égard aux spécialités et à l'intérêt communs concernant certains projets de recherche, entre l'USTHB et l'Université Napier d'Edimbourg".

Pour sa part, le vice-recteur chargé de la coopération et des relations extérieures de l'université de Boumerdes, Abdelaziz Tahiri a affirmé que "la convention porte sur l'échange des expériences entre les deux universités en matière de formation, recherche scientifique et des TIC".

Elle prévoit aussi, selon M.Tahiri, un programme d'échange des doctorants et l'enseignement en Anglais, domaine où l'université de Boumerdes a franchi des pas importants.

La coopération bilatérale sera axée sur les spécialités génie mécanique et électronique et d'autres spécialités qui intéressent l'Algérie, a-t-il fait observer.

Cela permettra à nos étudiants de vivre de nouvelles expériences dans d'autres pays, a-t-il ajouté.

Le passage de l'enseignement en langue française vers la langue anglaise en Algérie facilitera la coopération en matière de formation et de recherche tels que nous faisions avec d'autres universités, a poursuivi le représentant de l'université Napier d'Edimbourg.