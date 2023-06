Ile Maurice: Santé - Maurice, modèle à suivre pour la collaboration des laboratoires de l'océan Indien

Face aux risques sanitaires variés et aux nouvelles épidémies, les laboratoires de l'océan Indien seront appelés à mieux collaborer, dans le cadre d'un programme conjoint de la Commission de l'océan Indien et de l'Union européenne, nommé Sanoi. Ils se sont réunis du 14 au 16 juin 2023 à Maurice. Dans cette région, le pays est une référence en la matière. Reportage au laboratoire national mauricien de santé publique.

La vie est trépidante au Central Health Laboratory de Maurice, le laboratoire national. Le mouvement incessant des échantillons dans des espaces restreints crée un bruit constant. Au quotidien, Karishma réalise une centaine de test dans sa salle dédiée : « Ici, on fait les analyses pour la microbiologie. Avant, on isole les bactéries et puis on fait les tests pour les antibiotiques. »

Le laboratoire national de Maurice, situé dans les infrastructures coloniales de l'hôpital Victoria dans la ville de Quatre Bornes, comprend neuf départements.

Seize millions de tests effectués chaque année

Par an, il effectue 16 millions de tests pour les 1,3 million d'habitants de Maurice. Un défi quotidien pour sa directrice, le Docteure Janiki Sonoo : « Vous imaginez, chaque jour nous recevons 2 000 à 3 000 échantillons ici, pour tous les types de tests : microbiologie, hématologie, virologie et biologie moléculaire. Nous disposons d'une section importante pour des tests de biochimie. »

Les échantillons sont reçus avant 9h et sont acheminés pour analyse vers vingt salles de laboratoires. Les résultats sont ensuite distribués dans les meilleurs délais. Du diabète au cholestérol en passant par l'anémie, les maladies cardio-vasculaires et génétiques, tous les tests courants sont réalisés : « Nous sommes relativement bien équipés. Vous trouverez ici tous les équipements d'un laboratoire moderne. »

En plus des analyses quotidiennes, le Laboratoire national de Maurice participe aussi aux études sanitaires et au contrôle des épidémies sur le territoire. En ce moment, il surveille le risque d'une épidémie de fièvre de Dengue dans l'île.

Benoit Glaud, expert européen en laboratoires et sécurité alimentaire: «Nous travaillerons également sur l'accréditation des laboratoires» Les laboratoires publics des îles de l'océan sont appelés à se conformer aux normes afin de coordonner leurs efforts dans la lutte contre les épidémies et les risques sanitaires. Benoit Glaud, expert européen en laboratoires et sécurité alimentaire, explique ce projet : « On a évalué un peu les capacités existantes. Il y a des choses qu'on doit améliorer pour le futur, en particulier on va travailler sur l'accréditation des laboratoires. »

Il souligne : « Maurice est bien dotée en laboratoires. Maurice est bien dotée en laboratoires accrédités. Les autres îles ont aussi des laboratoires accrédités, mais il y a des laboratoires qui ne sont pas encore accrédités. Donc, on va travailler avec eux pour valider toutes les méthodes, pour aller vers l'accréditation des laboratoires. Un deuxième point, c'est que les équipements sont de plus en plus compliqués, souvent dans les laboratoires. Donc, on va travailler sur la maintenance des équipements, sur la vérification des équipements, sur la calibration des équipements. Ça, c'est un deuxième point. Puis, le troisième point, c'est que justement on va essayer de mettre en place de façon plus formelle tout ce que sont les plans de surveillance, les plans de contrôle dans chaque pays. Il y aura beaucoup de formations qui seront très techniques. Puis développer des capacités en microbiologie, par exemple sur les virus. »