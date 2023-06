Ile Maurice: Abus - La MBC n'accorde plus de congés sans solde

La Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) a pris la décision de ne plus accorder de congés sans solde à ses employés. Une décision prise il y a quelques semaines, après que plusieurs employés aient opté pour cette facilité.

L'un d'eux est Rhavish Beejmohun, ancien cadreur. Il s'est récemment vu refuser un congé sans solde et il a pris la décision de démissionner. D'ailleurs, il fait l'objet d'une enquête policière pour faux et usage de faux, à la suite de plaintes à partir d'une lettre anonyme envoyée à l'Independent Commission against Corruption (ICAC). Cette dernière a référé le cas à la police, qui enquête sur cette affaire. L'ancien employé est accusé d'avoir présenté un faux diplôme pour obtenir le poste.

Avant la demande de congé sans solde de Rhavish Beejmohun, deux autres employés de la même section avaient opté pour un leave without pay. Des demandes refusées par la direction de la MBC, qui estime qu'il y a trop de demandes en ce sens, paralysant ainsi ses services. Les deux employés ont soumis leur démission. Ainsi, la décision a été prise de ne plus accorder de congés sans solde, du moins, jusqu'à nouvel ordre.

La MBC estime qu'il y a des abus. Il nous revient le cas d'une journaliste qui est en congé sans solde depuis plus de six ans, et qui fait l'objet de plusieurs interrogations, que ce soit au niveau de ses collègues que de certains à la direction. Ancienne attachée de presse dont le contrat n'a pas été renouvelé, elle vient d'être recrutée dans une institution, après avoir prolongé ses congés sans solde.

Il y a aussi les congés de l'actuel directeur du Government Information Service (GIS), Kavish Pultoo, et d'un autre attaché de presse, Kavin Tapessur. Les deux sont en congés sans solde. Obtiendront-ils une extension de leave without pay s'ils décident de rester à leur poste ? Nous n'avons pas pu obtenir de réponse de la direction de la MBC.