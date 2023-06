Maroc: Inauguration d'un passage dénivelé au niveau de l'intersection de la RN2 et la RP 4613

Tanger — L'inauguration d'un passage dénivelé au niveau de l'intersection de la route nationale n°2 et la route provinciale n°4613 dans la commune de Mellousa, relevant de la province de Fahs-Anjra, a eu lieu lundi.

Ce projet est situé dans la localité "Ghdir Defla" au niveau du croisement de la RN2, reliant Tanger et Tétouan, à l'entrée de Tanger Automotive City (TAC), la nouvelle ville de Chrafate et l'autoroute A4.

Ce passage de 470 mètres de long, a nécessité une enveloppe budgétaire d'environ 90 millions de dirhams (MDH), qui a été mobilisée en partenariat entre le ministère de l'Equipement et de l'eau (45 MDH), le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (25 MDH) et le groupe Tanger Med (20 MDH), et a été réalisé par l'Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), sous la supervision de la Wilaya de la région.

Ce projet vise l'accompagnement du développement social, urbanistique, touristique et démographique que connait la province de Fahs-Anjra, le développement et l'amélioration de la qualité des infrastructures liées au secteur de la mise à niveau urbaine de la province, et la suppression du point noir (blocage de circulation) au niveau du point kilométrique "14+700" de la RN2.

Cette infrastructure à différents niveaux comprend un passage dénivelé à deux voies dans chaque direction, et un rond point pour gérer les flux de la circulation au niveau du croisement de la RN2 à la route provinciale 4613 et l'entrée de l'autoroute, en plus de l'élargissement du pont sur Oued Drader.

Dans une déclaration à la MAP, l'ingénieur chargé du projet à l'APDN, Abdelmounaim Bentato, a souligné que ce projet est le fruit d'une convention de partenariat entre l'Agence, la Wilaya de la région, le Conseil régional, la province de Fahs Anjra, le ministère de l'Equipement et de l'eau, et l'Agence spéciale Tanger Med, notant que cet ouvrage comprend des infrastructures routières visant à assurer la fluidité du trafic au niveau de ce passage vital, ainsi que des espaces verts et des systèmes d'éclairage.

Il a fait savoir que le suivi de terrain et continu de ce projet de la part de la Wilaya de la région et du comité technique en charge du projet a permis d'achever les travaux un mois avant le délai fixé, ce qui permettra d'améliorer la fluidité du trafic et de réduire la pression à l'entrée de Tanger du côté de Tétouan, en ce début de saison estivale et avec le retour des Marocains résidant à l'étranger (MRE).

Cette infrastructure routière, qui a été achevée en 6 mois au lieu des 7 mois prévus, vise à améliorer les conditions de circulation et de sécurité au niveau du point d'intersection entre la RN2, la RP 4613 et l'autoroute A4, et à assurer la fluidité du trafic routier important au niveau de ce point.