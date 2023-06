Afrique: Sommet Alliance Afrique, sous le thème - « Grandeur de l'Afrique : passé, présent et avenir »

Le Prophète Paul Joseph Mukungubila y a pris une part active

Ce Sommet Alliance Afrique dont « l'objectif principal est de rassembler les Africains dans une célébration de notre culture, de notre Histoire et de notre excellence exceptionnelle, en tant que peuple » organise cette année, du 23 au 24 juin 2023 à Pretoria, une grande Conférence qui attire des rois et des reines, des participants de tout acabit, de tous domaines et statuts confondus, ainsi que des organisations diverses de tout le continent africain et d'au-delà des limites continentales !

Et cette année, le Sommet Alliance Afrique a jeté son dévolu sur Le Prophète de l'Éternel, l'Homme d'État Congolais, MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph qui participe à cette grande Conférence avec toutes ses qualités et titres royaux ! Pour votre gouverne, MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph, y est invité en tant que Sa Majesté et Grand Chef des BENA-MBAO ; Fils de KISAÂLA-MUKULU; descendant de ILUNGA MBIDI KILUWE.

Les BENA-MBAO d'où est issu Sa Majesté Joseph MUKUNGUBILA MUTOMBO et dont il est Grand Chef constituent une des royautés antiques LUBA du KATANGA. Ils sont aussi appelés les BAPEMBA, c'est-à-dire ceux qui habitent les terres entourées des eaux. Les BAPEMBA sont des BALUBAS purs qui sont les descendants de ILUNGA MBIDI KILUWE.

Donc, c'est à ce titre de Sa Majesté et Grand Chef des BENA-MBAO, descendant de ILUNGA MBIDI KILUWE, que Sa Majesté MUKUNGUBILA MUTOMBO Joseph, y est invité afin d'apporter aussi sa contribution pour la restauration de l'image des pouvoirs ancestraux, des royautés africaines afin de remettre l'Afrique sur les rails et dans sa robe royale d'antan !