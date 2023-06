Afrique du Sud: Le Bureau du Prophète de l'Eternel Joseph Mukungubila Mutombo annonce son arrivée à Pretoria

L'intervention de sa majesté Mukungubila a électrifié toute la salle de la conférence....

Le Prophète Joseph Mukungubila vient d'arriver à Pretoria, la capitale sud-africaine où il a été invité à participer au sommet de l'alliance Afrique en sa qualité de roi et Grand Chef des BENA-MBAO, fils de KISAALA-MUKULU, descendant de ILUNGA MBIDI.

Cette conférence qui se tiendra du 23 au 24 juin 2023 réunira des rois, des reines ainsi que plusieurs hautes personnalités africaines issues de divers milieux et organisations socio-politiques et cultuelles pour parler du rayonnement de l'Afrique à travers son peuple, sa culture et son histoire.

Les BENA-MBAO dont est issue Sa Majesté Mukungubila et dont il est le Grand Chef sont l'une des royautés antiques Luba du Katanga en République démocratique du Congo. Ils sont aussi appelés les BAPEMBA, c'est-à-dire, ceux qui habitent les terres entourées des eaux.

Nul doute qu'à travers sa participation, sa grande maîtrise du sujet, Sa Majesté le prophète de l'Eternel Joseph Mukungubila apportera une plus-value à ces assises et contribuera à redorer l'image des pouvoirs ancestraux, des royautés africaines et plus globalement de l'Afrique.