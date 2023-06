Tunisie: Deux buts gag pour Dahmen et Hassen - Des gaffes qui font peur

Les deux gardiens internationaux Aymen Dahmen et Moez Hassen étaient responsables de deux buts faciles indignes de leur rang.

Quel curieux hasard ! Le gardien de but supposé numéro un de la sélection, Aymen Dahmen, et le troisième de la liste, Moez Hassen, ont été les mauvais «héros» qui ont fait braquer sur eux les feux samedi avec deux buts ridicules qui ont donné une tournure et une physionomie défavorables à leurs équipes respectives, le CSS et le CA. Aymen Dahmen a ouvert le chemin du succès à l'Espérance en se faisant subtiliser le ballon, ( qu'il a contrôlé maladroitement de la poitrine sur la ligne du but ), par Ghaith Wahabi qui n'a pas refusé le cadeau et repris le cuir au ras du poteau droit du portier sfaxien.

Ce sera le seul but de la rencontre qui va permettre aux «Sang et Or» d'empocher les trois points et de se hisser à la deuxième place du classement et d'accentuer ses chances de jouer la Ligue des Champions africaine comme petite consolation d'un sacre qu'elle ne peut logiquement convoiter ni décrocher. Moez Hassen, lui, a offert le deuxième but de la délivrance à l'Etoile et a mis un terme aux efforts et aux espoirs de ses coéquipiers qui menaient une bataille des plus dures et des plus farouches pour égaliser et revenir dans le match.

Deux gaffes décisives (dans le mauvais sens du terme ) dont on parlera longtemps comme faits saillants de cette phase du Play-Off. Normalement, depuis qu'il a mené en bateau les comités de direction provisoire, leur faisant espérer jusqu'à la dernière minute qu'il allait prolonger son contrat avec le CSS avant de les prendre à contre - pied et d'opter pour une poignée de dollars à Nadi El Hazm saoudien, le gardien Aymen Dahmen aurait dû être mis à l'écart et un jeune gardien aurait été lancé dans le bain pour préparer la relève mais apparemment derrière l'infortuné entraîneur égyptien Hossem El Badri, des hommes de l'ombre tirent toujours les ficelles et imposent Aymen Dahmen dans les buts sfaxiens. Après le but de samedi, ce serait une véritable mascarade si pour les deux journées qui restent, ce même portier partant dans une semaine pour une autre aventure continue à être titularisé.

Alerte sélection

Pour Moez Hassen, les matches se suivent et se ressemblent. Après avoir offert le but aux Monastiriens avec un renvoi du ballon en plein axe, alors qu'il aurait dû bien le repousser et le détourner sur le côté pour le mettre hors du champ de vision de sa cage, il a récidivé devant les étoilés en trouvant la « pirouette « de changer la trajectoire du ballon anodin de Yassine Chammakhi pour pousser le cuir de la main et le faire mourir dans l'angle gauche de ses filets. Moez Hassen porte ainsi une lourde responsabilité dans les 5 points gâchés en deux matches contre l'USM (match nul) et l'ESS ( défaite).

Il ne peut que rougir devant la prestation exceptionnelle du gardien héro du jour de l'Etoile Ali Jmal qui s'est opposé à lui seul au pressing et aux boulets de canon clubistes et a permis à ses partenaires de conserver leur avantage et de terminer victorieux pour n'être qu'à un point du titre de champion. Les deux sorties ratées de Aymen Dahmen et de Moez Hassen expliquent en partie le parcours en dents de scie du CSS et du CA.

Un grand gardien, ça inspire confiance et c'est un atout de poids pour gagner des matches et décrocher des titres. Pas pour les faire perdre de triste manière et faire tenir le parcours. Du coup, on commence à avoir peur pour la sélection. Avec de tels gardiens instables dans leurs performances, qui alternent les bonnes et les mauvaises prestations, on ne peut qu'avoir la main sur le coeur car une grande équipe ça commence par un grand gardien régulier. Sans cet atout important, on restera toujours sous la menace de tels contretemps et on ne sera jamais à l'abri d'une désillusion.