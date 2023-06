Congo-Kinshasa: Maniema - Réception des candidatures à la députation, la CENI conseille aux candidats de ne pas attendre le dernier jour

La CENI a ouvert ce lundi 26 juin les bureaux de réception et traitement des candidatures pour les candidats députés nationaux à Kindu (Maniema). Le secrétaire exécutif provincial de la CENI, Emile Tambwe, exhorte les candidats à ne pas attendre les dernières minutes pour se précipiter aux bureaux de réception et de traitement des candidatures(BRTC). Il précise que cette opération ne durera que 20 jours.

« Comme vous venez de le remarquer les bureaux de réception et traitement des candidatures s'ouvrent aujourd'hui et cela pour 20 jours. Donc, les candidats députés nationaux ont droit au chapitre, c'est-à-dire venir récupérer les formulaires, les remplir en bonne et due forme et les déposer endéans 20 jours. Aux politiques d'abord, c'est le respect de timing comme dit le dépôt des dossiers des candidatures qui s'étale sur 20 jours, donc il faudra qu'ils puissent d'abord respecter l'échéance définie par la hiérarchie de la CENI », a martelé Emile Tambwe.

Il exhorte les candidats à ne pas attendre le dernier moment pour venir aux BRTC :

« Il ne faudra pas qu'ils attendent les derniers jours pour qu'ils viennent s'attrouper autour des BRTC. Dès maintenant, le bureau est ouvert, prêt à recevoir les candidats ou les mandataires »

Le secrétaire exécutif provincial de la CENI met en garde les militants des candidats sur la campagne électorale précoce lors du dépôt des candidatures:

« Aux uns et aux autres, comme nous l'avons toujours remarqué précédemment, les candidats qui s'amènent avec beaucoup de gens, les militants qui scandent les champs etc. Pour l'instant nous disons non ! La loi ne prévoit pas ça. La police est mise à contribution. Ils doivent respecter le périmètre de 40 mètres pour accompagner leur candidat donc, ils ne vont pas franchir ce périmètre-là ».