Algérie: Arkab s'entretient avec le SG de l'OPAEP sur le développement des mécanismes de l'organisation

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu lundi à Alger, le Secrétaire général de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP), M. Djamel Aissa El Loughani, en visite de travail en Algérie, avec qui il a évoqué les moyens de développer les mécanismes de travail de l'organisation à la lumière des changements que connaît l'industrie pétrolière mondiale.

Lors de cette rencontre qui s'est tenue en présence des cadres du ministère de l'Energie et des Mines, les deux parties ont évoqué les relations de coopération entre l'Algérie et l'organisation et les moyens de les développer, ainsi que les orientations et les enjeux de l'industrie du pétrole et du gaz.

A cet égard, M. Arkab a exprimé sa considération aux efforts consentis par l'organisation dans le cadre de sa démarche visant à renforcer la coopération, la coordination et l'échange d'expériences entre les pays membres, en vue d'améliorer la productivité des compagnies pétrolières nationales et des centres de recherche arabes, et leur permettre de relever les défis et de développer leurs performances.

"Nous avons également évoqué les travaux futurs à court et long termes, auxquels nous participerons au sein de l'organisation, ainsi que les programmes de formation de l'organisation, les travaux technologiques dans le domaine de l'industrie pétrolière et la concertation entre les pays exportateurs de pétrole", a ajouté le ministre dans un point de presse, en marge de la rencontre.

A sont tour, M. El Loughani a exprimé ses remerciements pour le soutien de l'Algérie, souhaitant que l'industrie pétrolière se développe davantage dans les pays membres à la lumière des changements que connaît le marché mondial de l'énergie.

Il a ajouté que sa visite en Algérie intervient dans le cadre d'un échange de vues concernant le développement de la coopération au sein de l'organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), et pour informer l'Algérie des derniers préparatifs de la conférence sur l'énergie qui se tiendra au Qatar en décembre prochain.

Le secrétaire général de l'OPAEP procédera, cet après-midi, à la signature d'un accord avec l'institut algérien de pétrole (IAP) dans le domaine de la formation.

M. El-Loughani effectue, depuis dimanche, une visite de travail de trois jours en Algérie, dans le cadre de la coopération entre l'Algérie et l'OPAEP.