Afrique: Lutte contre la traite des êtres humains - 'Les Seychelles montrent la voie à l'Afrique', déclare un diplomate américain

Les Seychelles doivent continuellement faire des efforts pour répondre aux recommandations émises dans le rapport 2023 sur la traite des personnes (TIP) publié par le Département d'État des États-Unis, afin de maintenir son statut de niveau 1.

La déclaration a été faite par le chef du Comité national de coordination contre la traite des personnes après que les Seychelles ont reçu lundi une copie du rapport 2023 sur la traite des personnes.

Le rapport TIP a été présenté au ministre des affaires intérieures, Roy Fonseka, par le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis aux Seychelles, Jim Donegan.

Selon le rapport, les Seychelles font partie des 30 pays qui ont obtenu le statut de niveau 1 cette année.

Avant la présentation du rapport, M. Donegan a souligné les réalisations des Seychelles.

"Les Seychelles peuvent être fières de leur statut de pays de niveau 1. C'est le seul pays de niveau 1 en Afrique et seuls deux pays, le Danemark et les Seychelles, ont été reclassés au niveau 1 dans le rapport 2023. Une fois de plus, les Seychelles montrent la voie à l'Afrique", a déclaré M. Donegan.

La présidente du Comité national de coordination contre la traite des personnes, Linda William-Melanie, a partagé que depuis la promulgation de la loi sur l'interdiction de la traite des personnes en 2014, qui criminalise le trafic sexuel et le trafic de main-d'oeuvre, le classement TIP des Seychelles "a fluctué de la catégorie 2, à la liste de surveillance de la catégorie 2, puis de nouveau à la liste de surveillance de la catégorie 2".

%

Elle a déclaré que "atteindre le niveau 1 ne signifie pas que nous avons éliminé tous les problèmes et les défis que nous avons aux Seychelles en ce qui concerne la traite des personnes. Cela montre les progrès réalisés par les Seychelles depuis la mise en place de cette loi et tous les efforts déployés.

William-Melanie a souligné que pour que le pays conserve ce statut, les organes concernés aux Seychelles doivent continuer à faire des progrès pour répondre aux recommandations énoncées dans le rapport.

"Il y a certaines décisions que le gouvernement devra prendre. Par exemple, une recommandation stipule que nous devrions avoir une réglementation qui empêche les employeurs de conserver le passeport des travailleurs migrants. Il y a également une grande inquiétude en ce qui concerne les travailleurs de la SITZ (Seychelles International Trade Zone) et les relations avec la loi sur l'emploi", a déclaré William-Melanie.

M. Donegan a indiqué que les Seychelles avaient notamment condamné le plus grand nombre de trafiquants signalés en une seule année, poursuivirent davantage d'affaires de traite, augmentée le financement des services aux victimes et ouvert officiellement le premier centre d'accueil contre la traite du pays, où des services sont proposés aux survivants.

En 2022, les tribunaux seychellois ont condamné 14 trafiquants de main-d'oeuvre - le plus grand nombre de condamnations jamais signalées en une seule année - contre deux condamnations en 2021. Les tribunaux ont condamné les 14 trafiquants à 15 ans d'emprisonnement en vertu de la loi anti-traite de 2014.

Il a également déclaré que "le gouvernement a également intensifié les efforts de protection des victimes et identifié 43 victimes de la traite, le plus grand nombre de victimes jamais identifiées en une seule année, par rapport aux quatre victimes identifiées l'année précédente".

Sur les 43 victimes identifiées, les trafiquants en ont exploité neuf dans le cadre d'un trafic sexuel et 34 dans le cadre d'un trafic d'êtres humains. Les neuf victimes de la traite sexuelle étaient des jeunes filles seychelloises et les 34 victimes de la traite du travail étaient originaires du Bangladesh et de l'Inde.