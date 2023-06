Tunisie: 3e journée de sensibilisation aux maladies rénales - Préserver ses reins est vital

Prévenir vaut mieux que guérir dans la plupart des maladies dont particulièrement celles qui touchent les diabétiques, les hypertendus et les malades des reins. Il faut agir avec conscience tant qu'il est encore temps et chacun doit revoir son mode de vie alimentaire.

«Ça y est, je sais ce qu'il me reste à faire : je bois de l'eau, je réduis le sel de table, je mange plus de légumes et je diminue la consommation de pâtes et de pain!», s'extasie une femme qui est venue s'enquérir récemment à la clinique d'El Omrane des gestes vitaux. «Dis-moi ce que tu manges, je te dirais comment tu te portes». Telle serait la réplique d'un médecin qui veut bousculer le métabolisme alimentaire du Tunisien moyen fait de consommation excessive des 3 blancs : pains et pâtes, farines, sucres et sels. Ainsi, après 2 éditions en 2017 et en 2019, la continuité est de mise, avec cette troisième édition de la journée de sensibilisation au dépistage et à la prévention des maladies rénales en 2023.

Jeudi dernier, dans la matinée, le comité scientifique de santé d'El Omrane médicale et paramédicale et l'association de lutte contre les maladies chroniques se sont mobilisés pour mieux informer les Tunisiens des moyens de dépistage et afin de prévenir l'apparition d'une maladie rénale. Hommes et femmes de tous âges se sont rassemblés au hall des visites externes de la polyclinique d'El Omrane, à Tunis, pour connaître la meilleure approche et le mode de vie adéquat, pour contrecarrer la survenue d'une maladie rénale ou du moins retarder son apparition. Pour ne pas engager le pronostic vital à force de laisser une maladie des reins ravager le corps et l'esprit.

Eviter les 3 blancs

Dr Najia Ben Moussa, chef de service radiologie à la polyclinique El Omrane et présidente de l'Association de lutte contre les maladies chroniques, rappelle tout l'intérêt de l'organisation de cette 3e journée de sensibilisation contre le diabète lorsqu'il y a obésité et insuffisance rénale et tout ce qui concerne les maladies du rein, avec l'appui de la Direction générale de la Cnss et le ministère des Affaires sociales.

Avec la participation de néphrologues, urologues, diabétologues, nutritionnistes et autres médecins qui offrent des consultations gratuites «pour détecter des maladies comme l'acide acétique, l'hématurie, la protéinurie et d'autres pathologies pour détecter précocement une hypertension ou un diabète. Des maladies qui touchent le 1/3 de la population mondiale.

D'après Dr Ben Moussa, la Tunisie occupe une place préoccupante, étant numéro onze en termes de nombre de malades du diabète dans le monde. La consommation excessive du sel est pointée du doigt également parce que l'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser 5 grammes de sel par jour, alors que le Tunisien en consomme en moyenne entre 10 et 12 par jour. Plus globalement, Dr Ben Moussa a présenté les objectifs de cette action à visée médicale.

Après avoir prodigué ses conseils aux visiteurs et patients dépistés, Dr Abdelmajid Abid, spécialiste en nutrition et ex-chef de service à l'Institut national de nutrition, a informé que 60% des malades du rein sont des diabétiques. Le diabète a un rôle important mais néfaste qui perturbe le fonctionnement normal du rein qui passe d'un rein fonctionnel en rein déficient. Le recours à la dialyse devient obligatoire, bien qu'il affaiblisse progressivement les capacités du rein. L'une des causes qui rendent le rein malade est la perte de sang. La bonne circulation sanguine pour le fonctionnement des reins normal est importante... Tout dépend de la qualité de l'alimentation.

Manger sain et équilibré

Voici les recommandations de Dr Abid : il faut manger beaucoup de légumes et éviter la surconsommation du pain, des pâtes et d'aliments à base de farine. Il est aussi recommandé de boire plus d'eau minérale pour accélérer la circulation du sang et soulager les reins. La réduction de la consommation en sel est primordiale. Idem, l'activité physique est conseillée pour soulager les nerfs des reins. Le contrôle du sang et du taux de glycémie demeure nécessaire pour connaître son état de santé.

Des dépliants avec de nombreuses consignes et conseils en matière de santé destinés à toutes les personnes qui veulent en connaître davantage sur le mode de vie adéquat ont été élaborés par l'AMLC et le comité scientifique associé à l'événement.

Précieux conseils d'un médecin

Il faut suivre les conseils de son médecin traitant et veiller à une alimentation équilibrée. Réduire les graisses, le sucre et le sel dans les aliments est nécessaire et indispensable. Aussi, il ne faut pas prendre de médicaments sans consulter au préalable un médecin. Ne pas recourir donc à l'automédication. Il faut s'assurer de faire de l'exercice régulièrement et de prévenir les maladies rénales. Il est strictement recommandé de ne pas fumer et d'éviter une consommation excessive d'alcool. Il s'agit aussi de faire plus de sport pour brûler des calories et éviter la sédentarité. «Faire plus de sport et bien se nourrir sont des gestes précieux pour réduire le risque de maladie dont 50% aboutissent à la dialyse et à l'insuffisance rénale», conseille vivement Dr Ben Moussa.

Enfin, Dr Ben Moussa a remarqué une véritable prise de conscience de la part des Tunisiens qui se sont rendus en masse pour se prémunir contre les risques de contracter une maladie rénale. Tout en prenant en compte les précieux conseils de Dr Abid mais également en bénéficiant du dépistage gratuit de Dr Ben Moussa grâce à des échographies indispensables pour déceler une pathologie comme la polyviscose rénale, avec une probabilité non négligeable de 1/1000 de résultat positif et donc affecter le sujet demandeur. Dans ce cas, le rein n'est plus capable de filtrer le sang à cause de la polyviscose rénale.

La détection précoce protège la personne des maladies rénales. La protection des reins est essentielle contre l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, certaines infections rénales, la difficulté à uriner ou encore les jambes enflées. Il faut prendre soin de mesurer le sang et le poids. Meilleur contrôle de la glycémie, sels sanguins et créatinine, analyse rapide des urines, radiographies, échographie, scanner et IRM sont d'autres examens à pratiquer, si nécessaire, en cas de demande du médecin traitant.