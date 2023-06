Tunisie: Ce n'est pas terminé tant que ce n'est pas fini... - Le CA face à son destin

Le CA n'a presque pas eu le temps d'exister à Sousse, et maintenant il n'a pas le temps de cogiter, car il est aujourd'hui dépassé au classement. Derrière, l'USM et l'USBG sont tout proches...

Le leader étoilé a donc définitivement mis un terme aux espoirs de titre clubistes. En fait, depuis la parité concédée au stade Néjib Khattab face à l'UST, le CA n'avait plus aucune raison de croire au titre. Ce faisant, il faut toutefois relativiser et mesurer aussi le chemin parcouru jusque-là, avec un effectif restreint en raison d'une situation financière préoccupante qui a forcément impacté le groupe de joueurs (pas de renforts).

Aujourd'hui cependant, le CA a perdu sa place de dauphin au profit du tenant «Sang et Or» qui le talonnait depuis quelque temps déjà. Et l'équation était simple pour le CA : pour finir deuxième, il faut avoir un parcours de champion, c'est-à-dire qu'il faut gagner les cinq derniers matchs ou au moins ne pas perdre face à l'EST, désormais 2e.

Aussi, si le CA n'a pas laissé des plumes face à l'UST, l'USBG et l'USM à Radès, il n'a pas non plus gagné. Il n'en fallait pas plus pour que l'Espérance fonde sur un CA quelque peu à bout de souffle. Et ce n'est pas la bévue de Moez Hassen à l'Olimpico et le penalty raté par Laâbidi qui sont en cause, en l'état.

Pas de quoi nourrir des regrets donc pour un CA tombé «les armes à la main» à Sousse. En face, même si l'ESS n'a pas sorti un match référence, elle y a mis les ingrédients pour confirmer et mettre quasiment la main sur le titre, et ce, après l'avoir caressé des yeux depuis le début de la compétition d'ailleurs.

Une chute, une réaction ?

Pour le CA, la marche était donc trop haute le week-end dernier. Alors que tous les espoirs de participation à la C1 étaient encore permis, l'équipe clubiste n'a pu récolter ne serait-ce qu'un point à Sousse. Renversé par le Onze de Faouzi Benzarti, le CA devra maintenant «puiser dans ses tripes» pour à terme battre le tenant devant son large public et le supplanter au second rang : vaste programme face à un rival qui pourrait même faire chuter davantage le CA au classement (l'USBG et surtout l'USM sont dans le rétroviseur).

En clair, si pour le titre, pour rappel, les Clubistes ne se font guère d'illusion, maintenant, pour les places d'accessit, il faudra regarder derrière car le CA est loin d'être détaché. A priori, la fin de saison sera loin d'être un long fleuve tranquille pour les équipiers de l'infatigable Wissem Ben Yahia.

Face à l'Etoile Sportive du Sahel, ce match décisif, coché sur le planning du club depuis quelques semaines déjà, a «tourné au vinaigre». Et tout repose à présent sur l'issue du choc face à l'ennemi intime «Sang et Or». Mieux, pour la première fois depuis des années maintenant, le CA a avancé avec de réelles ambitions, celles de recoller en tête de la Ligue 1. En ce play-off, fort de ses succès face à l'USM et l'EST (à l'aller), et dopé par sa partition contre le CSS à Radès, sans oublier certaines productions d'ensemble face aux outsiders, surtout à Ben Guerdane (en dépit du nul qui a sanctionné les débats), le CA partait même avec les faveurs des pronostiqueurs à un moment donné.

Oui mais voilà, à la différence des affrontements cités ci-haut, par la suite, c'est la profondeur du banc et l'endurance qui ont fait la différence. Au final, cela change pas mal de choses. En fait, cela change même tout !