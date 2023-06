Ile Maurice: Bras-d'Eau - Mangrove Villas sort discrètement de terre

Si d'un côté, les regards sont braqués sur Roches-Noires, à quelques encablures de là et discrètement, des travaux de construction tirent presque à leur fin pour le projet Mangrove Villas à Bras-d'Eau.

Après le projet Naturo Villas, le promoteur immobilier MV Investment revient avec une nouvelle résidence sécurisée (gated community), destinée à une clientèle mauricienne «à revenu moyen», précise Mookeshwarsing Gopal, coordonnateur de projet, qui veut «une égalité entre clients étrangers et locaux». Ce dernier était autrefois le président de la Mauritius Employers Federation (MEF) et de la Mauritius Export Processing Zone Association (MEPZA).

Pas besoin de permis EIA

Pour la seconde phase de cette résidence sécurisée, 50 villas de catégorie A et B sortiront de terre sur une superficie de dix arpents. En tout, c'est 125 villas sur une superficie de 22 arpents, explique notre interlocuteur. Le projet Mangrove Villas est situé à deux minutes de la plage publique en voiture et du parc national de Bras-d'Eau. À la question de savoir s'il n'a pas été inquiété du fait que les Mangrove Villas sont construites à Bras-d'Eau à côté du parc national, il se défend en disant : «Ce projet n'est pas collé au parc national.

Nous sommes très conscients de l'environnement. C'est une zone naturelle. C'est pour cela que le client doit respecter le cahier des charges. Chaque villa doit disposer de facilités pour le recyclage. Et 85 % des eaux usées seront utilisées pour l'arrosage, le lavage.» De plus ajoute-t-il, toutes les directives environnementales ont été suivies à la lettre. «Nous avons respecté tout ce qu'on nous a demandé. Je me suis engagé à ce que l'environnement soit respecté. On ne peut pas contourner le système.»

Pour les besoins de son projet, Mookeshwarsing Gopal explique que tous les permis ont été obtenus auprès du conseil de district de Flacq en janvier 2021. «Nous avons complété la phase une avec 30 villas en 2019-2020. La phase 2, qui comprend des infrastructures souterraines et des réverbères solaires, est en cours. Une fois ces travaux complétés, le client doit prendre le plan qui a été approuvé par le conseil de district pour la construction de sa villa.»

En effet, on apprend que c'est le conseil de district qui a livré des permis de construction pour le Mangrove Villas car n'étant pas une Smart City. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de contestation pour ce projet ? «C'est un projet immobilier privé. Il n'a pas besoin de permis d'Environment Impact Assessment (EIA), de Social Impact Assessment non plus. C'est pour cela que c'est passé inaperçu, même si le projet est à côté du parc national», explique un habitant de la région de Roches-Noires.

Pourquoi des villas à Bras-d'Eau ? Mookeshwarsing Gopal explique que c'est un site familial qui lui appartient. «On a pensé construire un hôtel mais le site est éloigné de la plage.» Pour que le cahier des charges soit respecté, MV Investment donne le choix à ses clients. Soit d'entreprendre la construction de la villa en respectant les conditions du cahier des charges ou alors d'opter - afin d'éviter toute attente - que ce soit pour le permis de construire ou encore la validation par un architecte - pour l'investissement d'un montant défini par le promoteur et de bénéficier d'un plan de villa déjà approuvé et payé au conseil de district. Par la suite, la décision revient au client s'il souhaite utiliser son propre constructeur ou celui du promoteur.