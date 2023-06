Cote d'Ivoire: Fonds de solidarité des agents du Trésor- Un résultat excédentaire de 676 517 160 Fcfa enregistré

Le Fonds de solidarité des agents du Trésor public (Fosat-CI) a entamé son assemblée générale mixte le 26 juin 2023, à Grand-Bassam. En effet, les chiffres présentés par le président du Conseil d’administration, Kouadio Thierry Pacôme, sont édifiants. L'on note un résultat excédentaire de 676 517 160 FCfa au 31 décembre 2022, alors qu’en 2020, le fonds propre affichait un déficit d’environ 1,4 milliard de FCfa.

Il a été aussi enregistré un montant total des prêts accordés aux agents et membres du Fosat-CI de 8,8 milliards de FCfa contre 5,7 milliards de FCfa en 2021. « Ces performances achèvent de convaincre que la Direction générale n’a pas eu tort de susciter une réforme au niveau de cet outil important de notre politique sociale », a salué le directeur général adjoint.

Il a tenu ainsi à féliciter Kouadio Thierry et toute son équipe pour la mise en œuvre avec succès des réformes engagées. Cette rencontre vise à faire le bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2022 et à renouveler les membres des organes dirigeants. Le directeur général adjoint du Trésor, Arthur Ahoussi, leur a demandé de poursuivre dans cette dynamique afin de consolider tous les acquis et permettre ainsi au fonds d’assurer de façon pérenne l’épanouissement des agents du Trésor.

Dans cette veine, le fonds entend au titre de l’année 2023, mettre en œuvre de nouveaux produits de prêts, améliorer la communication entre les membres et les organes dirigeants, poursuivre le recouvrement des prêts exceptionnels en souffrance, entre autres.

À l’ouverture des travaux présidés par le directeur général adjoint du Trésor public, Arthur Ahoussi, a déclaré que le fonds se porte bien avec des résultats probants.

« D’une manière générale, nous notons avec satisfaction que toutes les réformes engagées ont permis au Fosat-CI de disposer aujourd’hui de fonds propres », a reconnu en substance Arthur Ahoussi.

Ainsi, pendant trois ans, la gouvernance du fonds a été améliorée et la confiance redonnée aux membres. En attendant, cette assemblée générale mixte au titre de l’année 2022 qui consacre le thème : « La communication, levier de performance et de bonne gouvernance », devra permettre aux participants de procéder à l’adoption des rapports d’activités du conseil d’administration, du conseil de surveillance et du comité de crédit, ainsi que le plan d’action et le budget 2023.