Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 27 Juin2023

Sierra Léone : Présidentielle- Maada Bio en route vers un second mandat…

En Sierra Leone, le président sortant arrive en tête de l’élection présidentielle de samedi, selon les premiers résultats officiels publiés ce lundi 26 juin 2023 par la commission électorale. Avec 60% des bureaux de vote dépouillés, le président sortant Julius Maada Bio est en tête de course avec 56% des voix. Son principal rival Samura Kamara, du parti Apc vient loin derrière avec 42%. Les résultats définitifs sont attendus dans 48heures dans un contexte de fortes tensions dans le pays. (Source :africaguinee.com)

Burkina Faso : Bobo-Dioulasso- La place de la Nation envahie par les eaux

Après une forte pluie en début d’après-midi du dimanche 25 juin 2023 à Bobo-Dioulasso, le rond-point de la Nation communément appelé « Siraba wôrô » a été inondé par des eaux de pluies. L’eau, au constat sur le terrain, provient en quantité importante de la zone industrielle, traversant ainsi le camp Ouezzin Coulibaly, lui-même jouxtant le marigot Houet. La quantité d’eau est telle qu’il est difficile, voire impossible, pour les motocyclistes de passer au rond-point. Les plus courageux forcent la traversée et d’autres éteignent leurs engins pour passer en les poussant, alors que de nombreux autres jouent les spectateurs. (Source : aouaga.com)

%

Côte d’Ivoire : Couvert forestier- Le ministre Laurent Tchagba en Suisse pour la signature d’un projet de réhabilitation

Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Bogui Tchagba effectue depuis, ce lundi 26 juin 2023, une mission en Suisse, et ce, jusqu’au 1er juillet 2023. Il est en Suisse pour la signature de la phase 2 du projet de réhabilitation de la forêt classée de Cavally.

Il faut noter que la forêt classée de Cavally, située dans la région du Cavally, couvre une superficie de 67 593 ha. Signalons qu’il s'agit de l'une des forêts classées les mieux préservées de la Côte d'Ivoire. Cependant, elle est menacée par des infiltrations pour la culture du cacao et l'orpaillage clandestin. 42% de son couvert forestier avait déjà été perdu, en janvier 2018. Cette forêt abrite également des espèces emblématiques menacées d’extinction comme les chimpanzés, les éléphants et l'hippopotame nain, d’où l’importance de sa protection. La signature officielle de la phase 2 du projet de réhabilitation de la Forêt Classée de Cavally couvre la période 2023-2026. (Fratmat.info)

Guinée : Affaire « disparition » à Conakry - Le fiancé de Fatoumata Binta parle…

Fatoumata Binta Diallo a disparu à quelques jours de son mariage sans donner signe de vie depuis le 12 juin dernier. S’agit-il d’une fugue ? Africaguinee.com a pu interroger le fiancé de la fille depuis la Côte D’ivoire, où il réside. Il parle d’un acte délibéré. Au Téléphone, L.D explique que Fatoumata lui a envoyé des messages pour lui annoncer qu’elle a changé d’avis, qu’elle ne voulait plus de lui-maintenant et qu’elle a un autre fiancé.« Depuis que Fatoumata Diallo était petite, je disais à sa mère que je vais l’épouser. Je me suis préparé pour le mariage. J’ai appelé sa mère pour lui demander si elle a eu l’âge de se marier, elle m’a dit oui, sa fille a eu ses 17ans. Sa maman était consentante. Pour me rassurer, j’ai demandé à sa mère de m’envoyer son numéro pour que puisse échanger avec elle, voir si elle est d’accord ou pas. C’est ainsi que nous avons échangé. Elle m’a dit qu’elle m’aimait beaucoup et qu’on peut faire le mariage. Des fois même on passait toute la nuit à parler au téléphone. Puis, les deux familles ont fait toutes les démarches de fiançailles jusqu’à fixer la date du mariage… » (Source : africaguinee.com)

Mali : Projet de lithium de Goulamina à Bougouni - « Leo Lithium » accusé de discrimination

A peine lancé, les cadres maliens sont victimes de la discrimination et du non-respect du contenu local par l’opérateur Leo Lithium limited dans la mine de Goulamina, à Bougouni. Les expatriés sont imposés et reçoivent les meilleurs traitements vis-à-vis des cadres nationaux. Les autorités sont interpellées. L’environnement de travail est pollué dans la mine de Goulamina à cause d’une pratique de discrimination qui ne dit pas son nom. Tout récemment, une vingtaine de Sud-Africains ont débarqué sur le site en remplacement des cadres maliens pour une période de deux ans.( Source : abamako.com)

Sénégal : Pèlerinage à La Mecque- Le Sénégal enregistre 3 décès

Trois pèlerins sénégalais ont perdu la vie pendant le pèlerinage annuel à La Mecque en Arabie Saoudite. Le premier décès a été signalé à la délégation générale au pèlerinage lors de la première étape de Médine, mais l'identité de la personne n'a pas été confirmée. Peu après, un deuxième décès a été annoncé : un pèlerin a été heurté mortellement sur une autoroute près de la Kaba. Le troisième décès a eu lieu lors d'une visite des différents sites d'hébergement, sans que l'identité de la victime ne soit divulguée. Les pèlerins sénégalais ont récemment rallié Mouna après leur séjour à Médine et La Mecque. (Source : adakar.com)

Benin :Assemblée Nationale- Le Groupe Parlementaire UP – Le Renouveau dénonce des abus des démocrates

À la tête d’une délégation du groupe parlementaire Union Progressiste le Renouveau, Natondé Aké, Lazare Séhouéto, Augustin Ahouanvoebla et une trentaine de députés du même bord politique, ont, au cours d’une conférence de presse, donné leur avis sur les prises de positions et certains actes posés par un groupe minoritaire au Parlement. Le deuxième point abordé au cours de cette conférence de presse tenue à la salle polyvalente » Kolawolé Antoine IDJI » est relatif au Débat d’Orientation Budgétaire (Dob). Le 3eme et dernier point est celui du contrôle de l’Action gouvernementale.( Source : acotonou)

Gabon : Protection de patrimoine- Un activiste gabonais se dresse contre la vente aux enchères d’une œuvre Fang en France

L’activiste gabonais,Yannick Meyo s’est dressé à Paris (France) le 21 juin dernier contre la vente aux enchères d’une relique fang du rite bieri de la collection Hélène Leloup, issue de la communauté gabonaise, indique Gabonactu. Yannick Meyo, n’a pas caché ses vérités aux initiateurs de cette vente, lui qui s’exprimait sous le couvert du Conseil représentatif des associations noires de France et l’État de la diaspora africaine, « Cette relique représente nos cultures, nos ancêtres. C’est une œuvre cultuelle et culturelle qui appartient à notre communauté et ne saurait être mise en vente. Il s’agit donc au minimum d’un bien mal acquis. Pour rappel, le 26 mars 2022, un masque Fang, provenant du Gabon et datant du XIXe siècle, a été vendu pour 4,2 millions d’euros (hors frais). Un prix qui talonne le record de 5,9 millions d’euros atteint par un autre masque du peuple Fang à Paris en 2006. Le Gabon n’a jamais bénéficié de ces ventes records des objets pillés durant la douloureuse période coloniale.(Source : alibreville.com)

Centrafrique : Hadj 2023- Plus de 750 pèlerins bloqués à Bangui

C’est la grosse inquiétude chez plus de 750 pèlerins ce lundi 26 Juin 2023. Encore bloqués à Bangui, ils squattent la mosquée Centrale. Rapporte le confrère Diaspora sur sa page Facebook. Ajoutant que les organisateurs sont pointés du doigt, dans leur mauvaise gestion du voyage. Une centaine d’incidents ont été enregistrés dans le pays pendant la campagne et le jour du scrutin. (Source : abangui.com)

Une sélection de Bamba Moussa