Afrique: L'Angola accueille un sommet pour la pacification de l'Afrique

Luanda — L'Angola accueille, ce mardi, le Sommet des chefs d'État et de gouvernement des différentes régions politiques et économiques d'Afrique, visant à coordonner les efforts pour la paix du continent, en particulier en République démocratique du Congo (RDC).

La réunion interrégionale s'inscrit dans le cadre des délibérations du XIe Sommet extraordinaire des Chefs d'État de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs (CIRGL) qui s'est tenu le 3 juin, à Luanda, à l'initiative du Président de l'Angola, João Lourenco.

Entre autres, le mini-sommet de Luanda a jugé urgent d'oeuvrer en collaboration avec l'Union africaine et l'ONU pour améliorer la coordination et l'opérationnalisation du mécanisme de surveillance de la mise en oeuvre du cessez-le-feu et du retrait du M23 des territoires occupés en RDC.

La réunion de ce mardi a été précédée d'une réunion des ministres des pays de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (IRGL) et les Communautés de l'Afrique de l'Est, de l'Economie des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC) et du Développement de l'Afrique Australe (SADC).