Algérie: Journée mondiale de l'océan - Signature de deux conventions dans les domaines de l'environnement et la pêche

ALGER — Deux conventions de partenariats portant sur la protection des écosystèmes marins et le développement durable, ainsi qu'un programme d'appui aux professionnels de la pêche ont été signées, lundi à Alger, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l'océan, commémorée annuellement le 8 juin.

Ces conventions ont été signées entre, d'une part, le ministère de la Pêche et des productions halieutiques et celui de l'Environnement et des énergies renouvelables, et d'autre part, entre l'Organisation onusienne pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), et la Chambre nationale de la pêche et d'aquaculture (CNPA).

La première convention-cadre a été paraphée par le ministre de la Pêche et des productions halieutiques, Ahmed Badani et la ministre de l'Environnement et des énergies renouvelables, Fazia Dahlab portant "protection des écosystèmes marins et développement durable".

Concrètement, en vertu de cette convention, les deux départements ministériels fédèrent leurs efforts pour élaborer un plan d'action commun "pour la protection des ressources halieutiques faunistiques et floristiques".

La deuxième convention a été signée par la représentante de la FAO en Algérie, Mme Irina Buttoud, et le directeur général de la CNPA, portant assistance technique dans la création et la gestion des coopératives des professionnels de la pêche.

Au terme de cet accord, la FAO apporte à travers un programme d'appui aux professionnels de la pêche un accompagnement technique qui leur permet de créer leurs coopératives dans divers segments des métiers de la pêche et d'assurer leur gestion, conformément aux standards applicables dans le domaine.

Avant la signature de ces conventions, M. Badani a mis en avant l'arsenal des mesures et des lois, élaboré en Algérie pour préserver la vie faunistique et floristique marine.

Il a dans ce chapitre cité, entre autres, la création des récifs artificiels, les aires protégés marins et les efforts déployés dans la collecte des résidus des filets de pêche pour protéger les fonds marins.

M. Badani est également revenu sur l'importance de créer "une conscience collective" dans la société pour faire de la protection des écosystèmes marins. "des pratiques quotidiennes".

De son côté, Mme Dahlab a relevé l'engagement de l'Algérie dans la protection de l'environnement, énumérant les multiples conventions internationales, paraphées par l'Algérie et les lois promulguées, versées dans la protection du littoral.

Dans ce cadre, Mme Dahleb a évoqué la stratégie nationale de protection du littoral à l'orée 2030, les campagnes de contrôle et recensement des déchets marins, celles de nettoiement des fonds marins, outre la formation et l'accompagnement de 1700 pêcheurs dans le pêche durable

3 millions d'euros du Fonds vert pour le climat

La ministre s'est également félicitée de l'obtention de l'Algérie d'une subvention de trois (3) millions d'euros du mécanisme financier onusien, le Fonds vert pour le climat pour faire face aux changements climatiques.

Elle a dans ce volet détaillé que cette subvention vise à mettre en place le plan national d'adaptation au changement climatique, relevant que ce plan sera élaboré avec 22 autres départements ministériels qui devront présenter des projets en mesure d'appuyer leurs secteurs à travers leurs actions visant l'adaptation à ces changements.

Abondant dans ce chapitre, la ministre a assuré que cette convention est venue couronnée 5 années de travail sans relâche, mettant en avant l'effort déployé par l'Algérie dans la protection de l'environnement et le respect de ses engagements internationaux dans ce volet.

Au cours de cette célébration de la Journée mondiale de l'océan, une conférence sur les missions du navire de recherche océanographique, Belkacem Grine a été présentée, outre la diffusion d'un documentaire sur les potentialités de production du secteur de la pêche et des productions halieutiques.

Aussi, des hommages ont été rendus à plusieurs intervenants dans diverses filières du secteur de la pêche pour récompenser leur effort et dévouement, outre la remise des cadeaux aux enfants, lauréats du concours de dessin, tenu à la direction de la pêche et aquaculture d'Alger, à Ain Benian, où s'est déroulée la célébration de la Journée mondiale de l'océan.