Burkina Faso: Attaf reçoit le Conseiller spécial du président de la Transition au pays

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a reçu, lundi au siège du ministère, le Conseiller spécial du président de la Transition à la République du Burkina Faso, Drissa Sawadogo qui effectue une visite de travail en Algérie, indique un communiqué du ministère.

"Sur instruction du président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a reçu, lundi au siège du ministère, le Conseiller spécial du président de la Transition à la République du Burkina Faso, Drissa Sawadogo qui effectue une visite de travail en Algérie en sa qualité d'Envoyé spécial", lit-on dans le communiqué.

A l'occasion, M. Attaf a reçu de la part de son invité "un message écrit adressé au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune par le président de la Transition du Burkina Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré".

"La rencontre était l'occasion de passer en revue les relations bilatérales entre l'Algérie et le Burkina Faso, ainsi que les perspectives de leur renforcement, en instaurant les conditions idoines pour inaugurer une nouvelle ère de coopération économique et de coordination politique entre les deux pays", selon la même source.

Par ailleurs, les deux parties ont évoqué les "derniers développements sur la scène régionale, notamment la situation sécuritaire dans la région sahélo-saharienne".

%

Dans ce cadre, la rencontre entre les deux parties a porté sur le dossier du Sahara occidental, étant une cause de décolonisation dont le règlement en appelle à permettre au peuple sahraoui de jouir, véritablement, de son droit inaliénable et intangible à l'autodétermination et à l'indépendance".

Dans une déclaration à la presse au terme de la rencontre, M. Drissa Sawadogo a souligné que le message du Président burkinabé était un message de "fraternité et d'amitié que nous oeuvrerons à développer entre les deux peuples algérien et burkinabé", mettant en avant "le passé important que l'Algérie et le Burkina Faso partagent".