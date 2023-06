Algérie: Aïd El Adha - Les journées du mercredi, jeudi et vendredi chômées et payées

ALGER — Les journées du mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 juin seront, à l'occasion de la fête de l'Aïd El Adha, chômées et payées pour l'ensemble des personnels des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics et privés, ainsi qu'aux personnels des entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques confondus, y compris les personnels payés à l'heure ou à la journée, indique lundi la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative dans un communiqué.

"A l'occasion de la fête de l'Aïd El Adha, et conformément à la loi numéro 63-278 modifiée et complétée fixant la liste des fêtes légales, aux termes de laquelle la durée du congé de la fête de l'Aïd El Adha El Moubarek a été fixée à trois (3) jours, les journées du mercredi 10, jeudi 11 et du vendredi 12 Dhou El Hidja 1444 de l'Hégire correspondant aux 28, 29 et 30 juin 2023 seront chômées et payées pour l'ensemble des personnels des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics et privés, ainsi qu'aux personnels des entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques confondus, y compris les personnels payés à l'heure ou à la journée", souligne le communiqué.

Toutefois, les institutions, administrations, établissements, offices et entreprises précités "sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services organisés en mode de travail posté", précise la même source.