Ile Maurice: Pourquoi le «violeur virtuel» n'a-t-il pas été arrêté ?

Il balance insultes, gros mots et phrases assassines à tout bout de champ sur les réseaux sociaux depuis samedi. Il a commencé par l'épouse du journaliste Murvind Beetun, Priyanka, en la menaçant de la «violer» ou encore de «planter de la drogue» chez le couple. Celui qui se décrit lui-même comme un «Big Boss» sur son profil Facebook n'avait à hier pourtant pas encore été retracé ou arrêté, malgré les deux «precautionary measures» - samedi et dimanche - faites à la police.

Pourtant, celui qui se fait appeler Rajiv Ramjuttan se balade librement sur Facebook, lançant des injures et des 'fleurs' à tout le monde qui commente la publication de Top FM - celle où la station radio dit proposer Rs 500 000 en guise de récompense à ceux et celles qui donneraient des informations sur l'auteur des menaces.

Un tour sur Facebook suffit pour découvrir, la tête, la face, les goûts culinaires - il semble aimer le briyani - et même le... passeport de Ramjuttan - ou celui qui se fait passer pour ce dernier. On apprend ainsi qu'il est né le 29 octobre 1979, qu'il habite à 9ème Mille à Triolet. Il dit être propriétaire d'autobus. Sur sa page d'accueil, on peut y lire : «Tou politisien voler, bizin bat zot tou met dan kaso.»

On apprend également qu'il vend du gandia, «mo ena 50 kg Rs 50 ti paké», donne un numéro qui a l'air tout sauf vrai, insulte le Premier ministre Pravind Jugnauth, le patron de la Special Striking Team Ashik Jagai ; bref tout le monde y passe. Il se moquait également des frères Bissessur et de Doomila Moheeputh lors de leur arrestation, comme en atteste un post visible sur son mur.

%

Qui est donc cet énergumène qui agit en toute impunité ? Qui précise en outre que son compte n'a pas été piraté. «A tou bann fami ek ami, mo account pann hack (...)» S'agit-il d'un «roder rol» qui joue avec le feu ? D'un agité du ciboulot ?

Ce qui est certain c'est que Priyanka Beetun, elle, vit dans une peur constante après ces menaces persistantes reçues via Messenger, Rajiv Ramjuttan ayant même essayé à plusieurs reprises de l'appeler. Est-ce un fauteur de troubles qui se cache derrière un faux profil ? C'est ce que pensait Me Kushal Lobine, samedi. Mais cela n'a pas l'air d'être le cas, puisque des photos de sa tête sont visibles dans ses téléchargements...

Faux profil ou pas, où en est l'enquête de la police ? La cybercrime unit n'a-t-elle pas essayé de voir qui se cachait derrière ? Du côté de la cellule de communication de la police, on précisait hier que «le dossier est en train d'être compilé en ce moment et qu'il sera transmis au Central Criminal Investigation Department d'ici demain (NdlR, mardi 27 juin)».

En attendant, le 'super-caïd-qui-n'a-peur-de-personne' écrit: «(...) Mo ti touy 2 dimounn Bassin-Blanc en 2002, pwa lapolis pa pou kapav rassé (...)»