Algérie: Une nouvelle étude porte la longueur du littoral algérien à 2.148 km

ALGER — La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fazia Dahlab, a indiqué, lundi à Alger, qu'une étude d'actualisation de la longueur du littoral algérien, effectuée par son département, a révélé que le littoral national est passé de 1.622 km à 2.148 km.

"Une étude très approfondie et hautement précise sur la longueur du littoral algérien, lancée cette année par le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables et l'Institut national de cartographie et de télédétection (INCT), placé sous la tutelle du ministère de la Défense nationale, a révélé que la longueur du littoral national était 2.148 km et non pas 1.622 km", a déclaré la ministre, dans un point de presse en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'océan.

Elle a dans ce sens ajouté qu'une "très haute expertise a été utilisée pour mesurer avec précision le linéaire côtier de l'Algérie et s'est avéré qu'il est beaucoup plus important de la valeur qu'on avait avant".

Mme Dahlab a souligné que "l'importance de ce linéaire côtier nous pousse davantage à le protéger".

La ministre a dans la foulée relevé que le département de l'Environnement et des énergies renouvelables a "milité pendant 5 ans pour décrocher un financement du Fonds vert pour le climat pour l'élaboration du plan national d'adaptation aux changements climatiques".

"Ce plan national d'adaptation aux changements climatiques va permettre d'augmenter la résilience du pays face aux impacts négatifs des changements climatiques", a-t-elle assuré.

La célébration de la Journée mondiale de l'océan, commémorée annuellement le 8 juin a été marqué par la signature de deux conventions de partenariats, dont la première a été paraphée entre le ministère de la Pêche et des Productions halieutiques et celui de l'Environnement et des énergies renouvelables pour la protection des écosystèmes marins.

La deuxième convention a été paraphée entre l'organisation onusienne pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et la Chambre nationale de la pêche et d'aquaculture (CNPA), pour un appui technique des professionnels de la pêche dans la création et la gestion des coopératives.