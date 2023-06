Algérie: Batna - Sortie de six promotions à l'Ecole supérieure de l'arme blindée

BATNA — L'Ecole supérieure de l'arme blindée (ESAB), chahid "Mohamed Kadri" de Batna a organisé lundi une cérémonie de sortie de six promotions sous l'égide du général-major Noureddine Hambli, Commandant de la 5ème Région militaire.

Les promotions sorties sont la 62ème promotion d'officiers de maitrise, la 54ème promotion d'aptitude professionnelle militaire 1er degré, la 38ème promotion de certificat professionnel militaire 2ème degré, la 29ème promotion d'aptitude professionnelle militaire 2ème degré, la 27ème promotion d'officiers d'application spécialité de blindés et la 3ème promotion de formation de base commune des officiers.

Dans une allocution prononcée à l'occasion, le Commandant de l'Ecole, le général-major Belkacem Kessissa a évoqué les axes principaux de la formation et les connaissances scientifiques et militaires acquises par les diplômés sortant sous l'égide d'instructeurs qualifiés et d'enseignants spécialisés conformément aux méthodes les plus récentes de sorte à pouvoir assurer avec professionnalisme et performance leurs missions.

Le même officier a salué l'assiduité et la discipline affichées par les stagiaires dont des ressortissants de pays frères et amis durant la période de leur formation à l'école qui a formé, a-t-il ajouté, durant cette année plusieurs autres promotions dans diverses spécialités des catégories d'officiers et de sous-officiers aux côtés de trois promotions d'appelés du service national.

La cérémonie de sortie des nouvelles promotions de cette école relevant des forces terrestres a été marquée par l'inspection de ces promotions, la prestation du serment par les diplômés et la remise des attestations et grades aux majors de ces promotions qui ont été baptisées du nom du défunt moudjahid Abdelkader Chanegriha (1923-1994).

L'occasion à laquelle ont assisté les autorités locales conduites par le wali Mohamed Benmalek a donné lieu à des exhibitions militaires et d'arts martiaux de Kuk Sool et de karaté do.

En marge de la cérémonie, la famille du défunt moudjahid Abdelkader Chanegriha a été honorée donnant lieu ensuite à l'ouverte de portes ouvertes sur cette école militaire située dans la commune d'Oued Chaaba et les formations qui y sont assurées.