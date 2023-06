Algérie: Installation du Conseil scientifique de l'IA avec la participation de compétences algériennes

ALGER — Le Conseil scientifique de l'intelligence artificielle, un organe consultatif à caractère scientifique devant proposer les éléments de la stratégie intersectorielle pour le développement de l'intelligence artificielle (IA) et comprenant dans sa composante des compétences algériennes de l'intérieur et de l'extérieur du pays, a été installé, lundi à Alger.

La cérémonie d'installation a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari et le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid.

Les deux ministres ont mis en exergue, à cette occasion, le rôle et l'importance de ce Conseil dans "le développement de l'écosystème de l'intelligence artificielle, notamment à travers l'actualisation des programmes de formation et l'élargissement de ses champs d'utilisation".

Dans ce sillage, M. Baddari a affirmé que "le développement des utilisations de l'intelligence artificielle, particulièrement dans les domaines de l'enseignement, l'économie et l'industrie, est devenu une nécessité afin de se mettre au diapason des avancées réalisées notamment dans le contexte de la dynamique que connait l'Algérie actuellement", citant à cet égard la création de nombre de structures dédiées à la formation des étudiants dans l'IA.

Il a rappelé, dans ce sens, la création de l'Ecole nationale supérieure de l'intelligence artificielle (ENSIA) et l'Ecole nationale supérieure de mathématiques (ENSM), en sus de 50 établissements universitaires dispensant des formations en intelligence artificielle, 20 laboratoires de recherche dans l'IA, et plus de 30 laboratoires de mathématiques.

Faisant part de la contribution de l'élite nationale à l'étranger (scientifiques et experts) en tant que membres au sein du Conseil, M. Baddari a précisé que cette instance veillera à "la mise en place de workshops pour permettre à la ressource humaine de réaliser des succès dans ce segment vital".

De son côté, M. El Mehdi Oualid a affirmé lors de la cérémonie d'installation, tenue à l'ENSIA, que ce Conseil "traduit l'intérêt accordé par l'Etat à la généralisation de l'intelligence artificielle eu égard à son impact favorable au marché du travail et à l'économie", d'où l'impératif de "revoir et de mettre à jour les programmes de formation en la matière".

A noter que le Conseil scientifique de l'intelligence artificielle est un organe consultatif à caractère scientifique, placé sous la tutelle du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et celui de la Connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises.

Il a pour principales tâches le diagnostic des moyens humains et matériels disponibles dans la sphère de l'IA, la proposition de plans de formation et l'examen des opportunités de coopération internationale.