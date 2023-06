Algérie: Exportation hors hydrocarbures - Hausse quantitative et grande diversification depuis 2020

ALGER — Les exportations hors hydrocarbures de l'Algérie qui ont totalisé près de 7 milliards de dollars en 2022, en progression de 30% par rapport à 2021, après un bond annuel de plus de 120% en 2021 par rapport à 2020, ont été marquées ces trois dernières années par une grande diversification, en plus d'une évolution très notable en valeur et en volume, notamment pour les matériaux de construction, la branche métallurgie-sidérurgie et l'agroalimentaire.

Ce sont ainsi les matériaux de construction qui ont marqué des hausses historiques ces trois dernières années surtout pour le rond à béton, passant de 31,8 millions de dollars seulement en 2020, à 352 millions de dollars en 2021 (+1007%) avant d'atteindre 577,45 millions de dollars l'année écoulée (+64%), selon les données obtenues par l'APS auprès de l'Agence Nationale de Promotion du Commerce Extérieur (ALGEX).

Il s'agit, dans ce même chapitre, du ciment dont les exportations ont réalisé une percée totalisant en 2022 424 millions de dollars (+97,2%) sur un an, après s'être établies à 215 millions de dollars en 2021 et 83,51 millions de dollars l'année d'avant.

En outre, la céramique a également enregistré l'année dernière un bond de 863% passant de 1,65 million de dollar en 2021 à 15,91 millions de dollars en 2022.

Dans la catégorie des produits chimie, parachimie et dérivés d'hydrocarbures, les exportations d'engrais se sont élevées à 1,8 milliard de dollars en 2022, en hausse de 30,59% par rapport à 2021 durant laquelle elles se sont chiffrées à 1,4 md dollars, contre environ 800 millions de dollars en 2020.

Les solvants naphta, hélium et le benzène ont connu en 2022 les plus importantes hausses avec des exportations de respectivement 773,8 millions de dollars (42,7%), 78 millions de dollars (16,28%) et 51,78 millions de dollars (115%), détaille le bilan d'Algex.

S'agissant de la branche métallurgie et sidérurgie, dont les expéditions ont totalisé l'année dernière un montant total de 423,4 millions de dollars, elle a vu certains de ses produits enregistrer des progressions significatives. C'est le cas notamment des tubes, tuyaux et profilés en fer ou en acier dont le montant, qui était moins d'un million de dollar en 2021, a connu un bond de 4527% à 14 millions de dollars en 2022.

Même constat relevé pour les barres et profilés en cuivre qui ont cru de 477% entre 2021 et 2022 et dont les exportations en valeur sont passées de moins d'un million de dollar à 5,7 millions de dollars.

Plus de 100 millions de dollars d'exportations de dattes et de caroubes

Pour la catégorie "autres secteurs industriels", qui inclut notamment le papier, le textile, les appareils électriques, bois et liège, et équipements et appareils mécaniques, les plus importantes hausses ont été enregistrées en 2020 et 2021 avec surtout des exportations de 53,81 millions de dollars d'équipements et appareils mécaniques en 2020 avant de bondir à 102,46 millions.

En 2022, les exportations de produits agro-alimentaires ont enregistré des hausses significatives, dont notamment les biscuits additionnés d'édulcorants avec 9,6 millions de dollars (+60,9%), les jus et mélanges de jus avec 1,8 million de dollar (+39,457) et chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao avec des exportations de 1,6 million de dollars (+17,642).

Sur la même période, les caroubes et graines de caroubes ont augmenté de 109% pour des expéditions d'une valeur de 38,12 millions de dollars en 2021, tandis que pour les dattes les exportations sont passées de 73 millions de dollars en 2020 à 78,9 millions de dollars en 2021 (+8%).

Globalement, et concernant les produits industriels exportés, ils ont terminé l'année 2022 avec une hausse de 41% avec des exportations de 6,2 milliards de dollars, contre 4,4 mds de dollars en 2021, en hausse de 146% comparativement à 2020 durant laquelle l'Algérie a exporté 1,8 md de dollars de ces produits, selon le même bilan.