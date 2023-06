Afrique du Nord: IAP - OPAEP - Intensifier la coopération en matière de formation des cadres arabes dans le domaine de l'énergie

ALGER — Le Président-Directeur Général (P-dg) du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar a affirmé, lundi à Alger, que l'accord signé entre l'Institut algérien du pétrole (IAP) relevant du Groupe et l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP) visait à intensifier la coopération en matière de formation des cadres arabes, en Algérie, dans le domaine de l'énergie.

Lors de la cérémonie de signature, M. Hakkar a souligné que cette étape était à même de permettre aux deux parties d'oeuvrer ensemble à la formation des cadres des entreprises membres de l'OPAEP. M. Hakkar a également relevé que cet accord vient couronner les conférences réussies de l'IAP.

"Cet accord permettra d'échanger les expertises et les expériences des pays arabes au sein de l'OPAEP, et consacre la nouvelle orientation de l'Organisation visant à ancrer cette coopération et à promouvoir l'action arabe, notamment dans les domaines de l'énergie et du pétrole", a-t-il ajouté.

Le Secrétaire général (SG) de l'OPAEP, Djamel Aissa Al Loughani a, de son côté, estimé que la formation se veut "un facteur clé" pour le développement des compétences et du savoir-faire en matière d'énergie.

M. Al Loughani a également mis en avant "la longue expérience" de l'IAP en matière de formation dans le domaine des hydrocarbures, tout en étant "le premier à répondre à l'appel de l'OAPEP pour la coordination en matière de formation".

Le DG de l'IAP, Abdelkader Guenoune a affirmé, de son côté, que l'accord conclu permettra le perfectionnement des ressources humaines dans les pays de l'OPAEP.

Il a également indiqué que l'Institut avait entre autres missions, la création d'espaces de communication scientifique et technique, si bien que le programme entre l'IAP et l'OPAEP prévoit des formations, des conférences et des workshops.

En marge de la cérémonie de signature, des Prix ont été remis aux lauréats du concours scientifique 2020, organisé par l'OAPEP dans le but d'encourager la recherche scientifique et l'innovation, en l'occurrence: Dr Laid Koriche de l'Université de Jijel et Dr Mohamed Boucena de l'Université d'Oum El Bouaghi, eu égard à leurs recherches sur les effets environnementaux et économiques du torchage du gaz naturel.

Dr Amel Tabani de l'Université d'Alger a également été honorée pour ses recherches sur l'application des mécanismes de tarification du carbone.

A cette occasion, le SG du ministère de l'Energie et des Mines, Abdelkrim Aouissi a affirmé que le prix annuel de l'OAPEP "est d'une grande importance pour les chercheurs algériens qui y participent chaque année, avec des thèmes et des thèses scientifiques dans le domaine des hydrocarbures et de l'énergie à travers de nombreux centres de recherche et universités au niveau national".

Les recherches présentées par les lauréats sont tout aussi importantes, car traitant des questions d'actualité liées à l'environnement, et s'inscrivant dans le cadre des conventions internationales ratifiées notamment par l'Algérie, sur les changements climatiques, a-t-il conclu.