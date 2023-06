Algérie: Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogues - Nécessaire implication de tous les acteurs dans la lutte contre ce fléau

ALGER — Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a mis l'accent, lundi à Alger, sur la nécessité d'impliquer tous les acteurs et d'assurer la coordination entre l'ensemble des secteurs pour faire face au fléau de la drogue, qui cible de plus en plus le milieu scolaire ces dernières années.

Présidant une journée d'étude au siège du ministère à l'occasion de la célébration de la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogues, M. Saihi a précisé que le trafic de stupéfiants ne cible plus les jeunes uniquement mais touche, également, le milieu scolaire, ce qui nécessite la conjugaison des efforts et la coordination avec tous les acteurs pour y faire face.

Le ministre a fait état de tentatives d'introduction d'importantes quantités de drogue qui menacent la santé des jeunes, ce qui requiert, selon lui, l'accompagnement par la société civile et les médias de la stratégie nationale de lutte contre la toxicomanie.

Rappelant les efforts et les moyens mobilisés pour lutter contre ce fléau, M. Saihi a estimé qu'au vu de la spécificité de la prise en charge de ce phénomène et des toxicomanes, les centres de thérapie ont encore besoin d'un accompagnement permanent et de ressources humaines qualifiées.

Pour leur part, de nombreux intervenants lors de cette journée d'étude ont souligné l'importance de réaliser des études sur le terrain afin de connaitre les chiffres exacts des toxicomanes, car les statistiques actuelles concernent uniquement les victimes prises en charge au niveau des centres de thérapie.

Plusieurs experts ont, quant à eux, appelé à changer l'image stéréotypée sur les victimes de la drogue et à uniformiser leur prise en charge à travers tous les centres, en incitant toutes les parties prenantes à contribuer au processus de thérapie et en oeuvrant pour la réinsertion socioprofessionnelle des toxicomanes.