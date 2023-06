Algérie: Aid El-Adha - Mise en place d'un dispositif spécial pour assurer la sécurité des citoyens

ALGER — Le Commandement de la Gendarmerie nationale (GN) a mis en place un dispositif sécuritaire spécial en prévision de l'Aid El Adha, pour maintenir l'ordre et la tranquillité publics et protéger les personnes et les biens publics et privés, a indiqué lundi un communiqué de ce corps de sécurité.

Le dispositif vise à "maintenir la propreté de l'environnement, compte tenu de la spécifié du rite qui marque cet événement, et qui consiste en l'achat et le sacrifice d'un mouton", et s'appuie sur "un travail de proximité et une valorisation du service public tels l'orientation, le secours et l'aide aux citoyens, tout particulièrement dans les zones les plus isolées, tout en assurant une intervention rapide et efficace en cas de besoin".

Pour atteindre ces objectifs, les formations fixes et mobiles de la GN ont été renforcées en vue d'assurer la surveillance générale de jour comme de nuit, notamment en intensifiant les brigades pédestres et motorisées avec la fixation de points de contrôle, outre les barrages dressés aux entrées et sorties des agglomérations.

Il s'agira également de "la mobilisation d'escadrilles aériennes héliportées de la GN déployées à travers le territoire nationale, pour l'exécution du programme de sorties aériennes en hélicoptères en vue d'appuyer les unités activant sur le terrain et participer avec efficacité à la surveillance générale du territoire national".

La GN a mis à la disposition des citoyens le numéro vert 10.55 (assistance, secours, interventions urgentes) ainsi que le site Internet "Tariki" et sa page officielle Facebook pour s'informer de l'état des routes, outre le site électronique de pré-plaintes et le télé-renseignements: www.ppgn.mdn.dz