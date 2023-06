Afrique du Nord: Jeux sportifs arabes 'Algérie-2023' - L'Algérie prête à en faire un succès

ALGER — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, a affirmé, lundi à Alger, que les préparatifs des jeux sportifs arabes (Alger-2023) seraient bientôt finis, ajoutant que l'Algérie était "prête" à faire de cet important événement sportif "un succès".

"Nous en sommes aux dernières retouches", a fait savoir le ministre en marge d'une visite d'inspection à nombre de structures devant accueillir la manifestation sportive arabe, ajoutant que "l'Algérie est prête à abriter cet événement depuis l'arrivée des délégations au niveau de l'aéroport, jusqu'à leur hébergement en passant par les structures sportives dédiées à la compétition".

"En dépit de la forte affluence au niveau de l'aéroport en raison de la saison estivale, les organisateurs ont réuni toutes les conditions favorables pour faciliter l'entrée des délégations arabes", a rassuré le ministre qui a visité, à l'occasion, plusieurs structures concernées par cet événement sportif.

Accompagné du ministre du Tourisme et de l'Artisanat , Mokhtar Didouche, M. Hammad s'est rendu au village arabe de Zeralda qui accueillera la majorité des sportifs au niveau des hôtels "Mazafran" et "les sables d'or".

Sa deuxième halte était le complexe sportif Mohamed-Boudiaf, précisément la Coupole et le stade 5 juillet où sera organisé les cérémonies d'ouverture et de clôture avant de visiter les salles omnisports d'El Biar, de Hydra et de Bordj El Kiffan.

%

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a achevé sa visite d'inspection au nouvel aéroport international où il a supervisé une simulation d'accueil des délégations arabes.

Lors de sa visite à ces infrastructures, le ministre a suivi, en compagnie du Secrétaire général du Haut comité de l'organisation de la 15e édition des Jeux sportifs arabes, Sid Ahmed Salmi, des explications sur la gestion de ces infrastructures en vue de garantir le bon déroulement de l'événement sportif arabe.

M. Hammad a, également, donné des instructions portant nécessité pour "tous les organisateurs d'être à la hauteur en accueillant chaleureusement les invités de l'Algérie et en facilitant leur entrée dans le pays, tout en leur fournissant les conditions appropriées en termes d'hébergement, d'entraînement, de récupération et de confort, dans le but de donner la meilleure image possible de notre pays et d'assurer le succès de cet événement".

Concernant les cérémonies d'ouverture et de clôture prévues au stade olympique du 5 Juillet, le premier responsable du secteur n'a donné aucune précision sur ce sujet, se contentant d'assurer que ces deux cérémonies seront "de haut niveau et constitueront une véritable surprise".

La 15e édition des Jeux sportifs arabes (Algérie-2023), prévus du 5 au 15 juillet prochain dans cinq (5) villes algériennes, verra la participation de 18 pays, représentés par plus de 3.800 athlètes.