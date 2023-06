Afrique: La Banque Mondiale réitère son soutien au développement

Luanda — La Banque mondiale a réitéré aujourd'hui, lundi, à Luanda, sa volonté de continuer à approfondir la coopération avec l'Angola, en mettant l'accent sur le développement socio-économique des Angolais.

L'information a été donnée par la vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et australe, Victoria Kwakwa, à l'issue d'une audience avec le Président de la République, João Lourenço, avec qui elle a abordé des questions sur le partenariat entre l'Angola et l'institution financière.

"Nous avons parlé du programme de réformes en cours dans le pays et surtout du programme visant à aider l'Angola à tirer parti de son capital humain pour en faire un État doté d'une économie plus productive", a déclaré Victoria Kwakwa, économiste et spécialiste en développement avec plus de 30 ans d'expérience, qui dirige les activités du BM dans 26 pays.

Elle a déclaré que la réunion avait également servi à parler du processus de diversification de l'économie angolaise, notamment dans le secteur de l'agriculture, afin que l'Angola sorte de la dépendance économique au pétrole.

Selon Victoria Kwakwa, l'Angola doit créer une économie plus forte et plus large, avec un lien avec le secteur privé plus dynamique.

Dans ce contexte, elle a déclaré qu'il incombait à l'exécutif « de créer un bon environnement, qui puisse aider le secteur privé à jouer son rôle de créateur d'emplois, avec l'agriculture comme élément clé ».

Prêt

Aujourd'hui encore, lundi, la Banque mondiale et le Ministère angolais des Finances paraphent un accord d'une valeur de 300 millions de dollars pour le projet d'accélération de la diversification économique et de la création d'emplois.

En ce qui concerne le prêt, Victoria Kwakwa a déclaré que la valeur visait essentiellement la diversification économique pour aider à l'avancement de ce processus.

Elle a expliqué que le même processus de diversification se concentre sur le corridor de Lobito, dans la province de Benguela.

"Nous visons à soutenir les micro, petites et moyennes entreprises, principalement dans le secteur agricole, qui peuvent contribuer à l'économie angolaise", a-t-elle souligné.

Quant au remboursement du prêt, l'économiste ghanéenne au service de la BM a expliqué qu'il en sera de même à travers les activités programmées par le gouvernement angolais.