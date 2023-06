Ile Maurice: Journée internationale contre le trafic de drogue l Pravind Jugnauth - «Mo léker fermal»

C'était hier lundi 26 juin, à l'occasion de la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. Le gouvernement avait convié des collégiens à l'auditorium Octave Wiehé à Réduit, pour une causerie sur le sujet. Intervenant devant les jeunes, le Premier ministre a tout d'abord rappelé la détermination de son gouvernement à combattre ce fléau. Pravind Jugnauth a aussi abordé le sujet de «planting» et critiqué la presse...

Dans un premier temps, le chef du gouvernement a lancé une mise en garde aux jeunes quant à la nocivité des stupéfiants. «Les drogues synthétiques provoquent le chaos. Le combat contre la drogue est la priorité de mon gouvernement et ce depuis le début de mon mandat.» Mais, la bataille est loin d'être terminée. Surtout quand il y a des «brebis galeuses» au sein de certaines institutions, selon lui. «Des personnes qui n'ont su résister à l'attrait de l'argent. La corruption a infiltré certaines institutions et on a même essayé de corrompre certains politiciens...»

Poursuivant sur sa lancée, il a mis l'accent sur la richesse accumulée au cours de ces dernières années par les trafiquants. «Zot inn dévlop zot bizness avek impinité pandan boukou lané. Inn soutir zot, inn ferm lizyé, inn les zot fer, ek zot inn akimil bann résours finansyer inkrwayab...» Des menaces, même Pravind Jugnauth dit en avoir reçues dans le sillage de cette lutte contre le trafic. Il condamne en outre le «comportement antipatriotique» de certaines personnes par rapport à cette bataille. «À chacun d'assumer sa responsabilité. Je ne laisserai pas ce genre de commentaires détourner mon attention.»

Le Premier ministre a une fois de plus critiqué la presse qui «est en quête de sensationnalisme». D'ajouter à l'encontre de certains opposants, visiblement : «Pou zot défann zot, sa bann trafikanla, zot nek dir pé fer planting, pé fer planting.» Le chef du gouvernement d'ajouter : «Dan plas trafikan gagn per, on essaye de faire peur à la population en affirmant que c'est l'autorité qui agit d'une façon qui crée un climat de frayeur. Mo vréman sagrin. Sa fer mo léker fermal kan mo trouv sa kalité konportman-la. Ces personnes de la mafia peuvent même renverser un gouvernement avec les moyens dont ils disposent.»

Il est également encore revenu sur la commission d'enquête sur la drogue instituée en 2018. «Nous avons déjà implémenté 85 % des recommandations faites dans le rapport. Et il y a des mesures que nous devons améliorer.» Pravind Jugnauth a aussi eu une pensée pour toutes les organisations non gouvernementales qui luttent pour combattre ce fléau qu'est la drogue.

De son côté, la ministre de l'Éducation Leela Devi Dookun-Luchoomun, a mis en garde les jeunes contre les méfaits de la drogue. Elle a aussi demandé de ne pas stigmatiser les drogués. Lors de la cérémonie, deux personnes ont aussi témoigné, une mère qui, sous le couvert de l'anonymat, a expliqué comment la vie est difficile pour elle et sa famille, face à son fils qui a sombré dans la drogue. L'assistance a aussi pu écouter le témoignage d'un ancien toxicomane qui a pu s'en sortir.

Les chanteurs Dagger Killa et Clarel Armelle et le slammeur Julio Pierre Louis étaient également présents à cette fonction.