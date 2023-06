Cote d'Ivoire: Distinction - Yamoussa Coulibaly doublement honoré par la Reine mère Nana Kyeremaa Abrafi Koto

Le samedi 24 juin 2023 restera un jour mémorable pour Yamoussa Coulibaly Président directeur général de l'entreprise immobilière CHIM Inter. Ce dernier a été doublement honoré au Grand Hôtel d'Abidjan-Plateau.

En effet, il a reçu concomitamment deux distinctions au cours d'une cérémonie officielle, organisée par la CEDEAO des peuples et des communautés d'Afrique, en collaboration avec la structure Star Groupe Inter Services Pluriels. Ces Prix ont été remis par sa Majesté la Reine mère Nana Kyeremaa Abrafi Koto. Par le biais de son porte-parole, la Reine mère accompagnée par sa Cour royale a signifié sa reconnaissance à Yamoussa Coulibaly. Un bâtisseur chevronné qui selon elle, incarne aujourd'hui à plus d'un titre, la nouvelle génération des leaders qui ont un challenge à défendre, dans le cadre du développement économique et sociale.

« Il est un modèle du genre qui a su mettre en place, une culture d'entreprise axée sur l'innovation dans le secteur de l'immobilier et de l'aménagement foncier, et est en train d'inscrire Chim Inter dans le gotha des entreprises citoyennes, qui s'expriment dans le processus de l'émergence prônée par nos gouvernants. Aujourd'hui, Chim inter c'est plus 1000 emplois directes et indirectes, qui demeure un combat farouche contre le chômage, à la restauration de la dignité humaine », a-t-elle soutenu.

Et d'ajouter : « C'est ce grand bâtisseur, que la CEDEAO des peuples et des communautés d'Afrique, a tenu à élever au rang d'Ambassadeur de son organisation, et aussi, lui décerner le prix du mérite et de l'Excellence dans le secteur de l'immobilier et l'aménagement foncier ».

Yamoussa Coulibaly a traduit toute sa gratitude à la Reine mère surtout pour sa simplicité et sa disponibilité, et à tous les invités parmi lesquels des têtes couronnées qui ont répondu favorablement à son invitation.

Il a reçu un prix en qualité d'ambassadeur de la CEDEAO des peuples et des communautés d'Afrique, et celui du mérite et d'excellence du secteur de l'aménagement foncier.

Par ailleurs, le récipiendaire devient désormais membre notable de la Cour royale et séance tenante, sur décision de sa Majesté. Il a été intronisé digne fils rebaptisé « Nanan Coulibaly Yamoussa ».