Afrique: Journée Mondiale des PME - L'essor de l'entrepreneuriat local au cœur de la célébration

La septième Journée mondiale des micro, petites et moyennes entreprises, commémorée au Congo sur le thème « Reprise dans la résilience », est ponctuée d'initiatives visant à favoriser l'éclosion de la culture entrepreneuriale tant en milieu juvénile que féminin.

La tenue des sessions de formation par la société Eco-ferme de Kamou, pour le renforcement des capacités de production des femmes entrepreneures et maraîchères de Brazzaville, est inscrite dans l'agenda de la célébration de la septième Journée mondiale des micro, petites et moyennes entreprises, le 27 juin, sous le parrainage du ministère des Petites et moyennes entreprises (PME) et de l'Artisanat. « Je tiens à réitérer, au nom du gouvernement, le soutien indéfectible aux porteurs de projets qui chaque jour n'hésitent pas à entreprendre et à innover pour créer de la richesse et contribuer à la diversification », a indiqué la ministre des PME et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, dans la déclaration du gouvernement relative à la commémoration de ladite journée.

Selon la ministre, les micro, petites et moyennes entreprises sont des moteurs de croissance par leur capacité à créer de la richesse et des emplois en contribuant significativement à la réduction de la pauvreté. Elles constituent, pour ainsi dire, une priorité nationale et le cheval de bataille de la stratégie de développement économique du pays, a poursuivi Jacqueline Lydia Mikolo. « Nous devons être capables de produire, transformer et consommer du "made in Congo" afin de réduire le poids de la dépendance économique », a-t-elle déclaré.

%

Des réformes

Conformément au Plan national de développement 2022-2026, plusieurs réformes sont entreprises pour optimiser l'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique nationale de développement des micro, petites et moyennes entreprises qui prend en compte les nouveaux enjeux liés à l'accélération de la transition écologique, en intégrant la nécessité de soutenir et de développer l'entrepreneuriat vert et numérique.

Par ailleurs, ces réformes visent non seulement à soutenir l'entrepreneuriat local en incitant à valoriser les produits locaux mais également à rendre le pays davantage propice aux investissements directs étrangers. « Au sein du ministère, nous avons un ensemble de structures dotées de dispositifs efficaces pour soutenir et accompagner l'investissement privé. Il s'agit notamment de l'Agence de développement des PME ; l'Agence congolaise pour la création des entreprises ; l'Agence nationale de l'artisanat ; le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement ; la Bourse de sous-traitance et de partenariat d'entreprise », a fait savoir la ministre en charge des PME. Toutes ces initiatives ont contribué à faciliter la création d'une entreprise grâce, entre autres, à la réduction des coûts, des délais et la dématérialisation progressive des procédures administratives.

Appel à l'effort

Ainsi, la ministre Jacqueline Lydia Mikolo a invité les entrepreneurs et porteurs de projets à redoubler d'efforts pour co-construire, avec les pouvoirs publics, des pistes de solutions adaptées à leurs contraintes. « Nous allons continuer à travailler ensemble pour promouvoir leur compétitivité et oeuvrer à leur mise en à niveau à l'orée de l'avènement de la zone de libre-échange continentale africaine, d'ici à 2030 », a-t-elle assuré, tout en reconnaissant que les attentes sont nombreuses et que le chemin paraît long mais il est à la mesure de l'engagement du gouvernement à soutenir l'entrepreneuriat local.