Congo-Brazzaville: Programme d'action du Gouvernement - Anatole Collinet Makosso fait le bilan à mi-parcours des douze batailles

Deux ans après la présentation du Programme d'action du gouvernement (PAG) devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, se livre depuis quelques jours à faire le bilan à mi-parcours des engagements pris à travers ses douze batailles.

Sur les six engagements pris dans le cadre de la politique sociale, de la culture créative, de l'encadrement et de l'éducation de la jeunesse, le chef du gouvernement a annoncé que deux ont été totalement acquis ; trois en cours d'acquisition et un pas encore tenu. Il s'agit notamment de la gestion optimale des infrastructures sportives avec l'implication des collectivités locales et les fédérations.

Evoquant la situation des retraités, le Premier ministre a rappelé qu'il s'agit du premier engagement pris dans le cadre de la bataille relative à la justice sociale et solidaire, à travers l'automatisation de la retraite et l'amélioration des conditions de vie des retraités avec le paiement des pensions. « S'agissant de l'automatisation de la retraite, c'est un travail qui est très avancé parce que nous recevons de moins en moins des plaintes des retraités. Il peut encore y avoir un retard dans le traitement des dossiers mais la situation n'est pas aussi dramatique qu'elle l'a été il y a quelques années », a-t-il rassuré.

Selon lui, le gouvernement a fourni beaucoup d'efforts pour garantir la concomitance entre le paiement des salaires et des pensions des retraités. « Nous pouvons considérer que depuis début 2022, nous n'avons pas failli. Toutes les fois que nous avons réussi à payer les fonctionnaires, les retraités au même moment, sinon les quelques jours qui suivent ils ont leurs pensions », s'est réjoui Anatole Collinet Makosso.

Concernant les arriérés de pensions estimés à trente-neuf mois, il a indiqué qu'un accord a été trouvé avec les retraités pour que ce chapitre intègre la dette intérieure auditée, évaluée en décembre 2022 à 1 045 milliards FCFA. Tout en privilégiant la dette commerciale, le gouvernement a déjà libéré quelque 345 milliards avant de l'éponger progressivement. Quant à l'harmonisation du point d'indice à 300, il a rassuré que le gouvernement y travaille, tout comme pour les arriérés.

« Pour ne plus revivre cela, le changement des mentalités s'impose à tous. Les crises sont les moments révélateurs qui devraient nous permettre de changer notre façon de faire, de vivre et notre façon de gérer les choses. Elles n'ont pas que des effets négatifs, les crises ont aussi des effets positifs parce que si, après tout ce que nous avons connu, nous décidons maintenant d'être plus rigoureux, nous aurons moins de problèmes de ce genre », a-t-il conseillé.

Associer les mairies dans les problèmes d'assainissement

Parlant de l'assainissement dans les grandes villes, le Premier ministre a souligné qu'en s'inspirant du Projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires, l'exécutif mettra des moyens à la disposition des mairies pour l'entretien des voiries urbaines. Le but étant d'arrêter avec les tas d'immondices à Brazzaville et Pointe-Noire. Pour Anatole Collinet Makosso, l'Etat a également pris l'option de relancer la Société des pavés du Congo.

Sur la restauration de l'autorité de l'Etat et de la moralisation de l'administration publique, le chef du gouvernement pense qu'un Etat fort est celui qui garantit la sécurité des citoyens et la bonne administration de la justice, des situations de travail des citoyens. « L'autorité, ce n'est pas la méchanceté, la vulgarité, l'autorité, c'est savoir imposer la présence de l'Etat là où les citoyens ont besoin pour leur administration », a-t-il rappelé.

Abordant la bataille sur la politique nationale de relance des arts et surtout de la créativité culturelle, Anatole Collinet Makosso a déclaré qu'il y a une loi prise depuis 2000 pour orienter ce domaine. Le travail consistant à susciter et à promouvoir les talents est en train d'être réalisé par la ministre en charge de la Culture pour développer davantage des activités culturelles. A cela s'ajoute la loi Mottom sur le statut de l'artiste. « Il s'agit déjà d'un pas important qui puisse placer la culture au centre du développement du pays, avec la réhabilitation des centres culturels », a assuré le chef de l'exécutif.

Enfin, concernant la relance du système éducatif et la révision de la loi scolaire et universitaire jugée caduque, le Premier ministre a rappelé que le gouvernement attend la restitution des travaux des états généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche. « Nous sommes accompagnés par l'Unesco, la Banque mondiale, la société civile, les collectivités locales, les Congolais de l'étranger et nous pensons disposer sous peu d'un état de lieux exhaustif pour revisiter la loi scolaire et universitaire qui date de 1996, donc près de trois décennies », a conclu Anatole Collinet Makosso.