Burkina Faso: Lutte contre la grippe aviaire - La FAO va outiller les éleveurs de volailles et leurs partenaires

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture a organisé, lundi 26 juin 2023 à Koudougou, le lancement des sessions de formation des aviculteurs et vaccinateurs volontaires villageois sur les bonnes pratiques d'élevage de volaille, d'hygiène et les mesures de biosécurité dans les élevages au Burkina Faso. Plus de 300 aviculteurs dans 10 régions sont concernés.

L'Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ou grippe aviaire est une maladie infectieuse, très contagieuse entrainant une mortalité très importante et rapide de la volaille pouvant même affecter les personnes en contact avec les oiseaux morts ou malades. Dans le souci de limiter les effets, de prévenir cette maladie, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques a procédé, lundi 26 juin 2023 à Koudougou, au lancement de sessions de formation des aviculteurs et vaccinateurs volontaires villageois sur les bonnes pratiques d'élevage de volaille d'hygiène et les mesures de biosécurité dans les élevages au Burkina Faso.

Selon le représentant du ministre délègue en charge des ressources animale, le conseiller technique Jean-Marie Batiébo, l'importance de l'élevage au Burkina Faso n'est plus à démontrer car plus de 80 % de la population tirent entièrement ou partiellement ses revenus de cette activité. « Avec un effectif de 36 000 000 têtes toutes espèces confondues, la filière avicole au Burkina Faso représente un enjeu économique important et constitue « le porte-monnaie » des acteurs du monde rural avec des exportations estimées à plus de 65 milliards FCFA en 2010 », a-t-il précisé. En dépit du potentiel que représente cette filière, note M. Batiébo, il convient de rappeler qu'elle fait face à de nombreuses contraintes parmi lesquelles la persistance des maladies infectieuses endémiques, émergentes et ré-émergentes qui menacent ainsi la sécurité alimentaire, les moyens de subsistance des populations rurales et le commerce international, toutes choses qui compromettent l'atteinte de l'autosuffisance.

Des conséquences lourdes

Il a ajouté que l'IAHP est l'une de ces maladies qui a porté un coup dur à la filière avicole depuis 2004, avec des épisodes en 2016 et 2022. De son avis la présente cérémonie marque le démarrage des 10 sessions régionales de formation et de sensibilisation qui doivent concerner plus de 300 aviculteurs dont 30 Vaccinateurs volontaires villageois en vue de renforcer leurs capacités en matière de bonnes pratiques d'élevage de volaille, d'hygiène et de l'application des mesures de biosécurité dans leurs élevages avicoles. Jean-Marie Batiébo, a exprimé la gratitude du gouvernement du Burkina Faso à la FAO pour son appui constant particulièrement à travers la mise en oeuvre de ce projet.

Pour le chargé de programme de la FAO, Ibrahim Ouédraogo, l'Influenza aviaire a des conséquences lourdes sur les plans économique et sanitaire depuis sa réapparition au Burkina Faso en 2005 avec trois épisodes, en 2006, 2015 et 2022. « A tous ces épisodes, la FAO a toujours été aux côtés du gouvernement burkinabè à travers le ministère en charge des ressources animales par une assistance technique et un appui en numéraire en 2015 ».

L'appui de son institution pour la présente activité, a-t-il indiqué, entre dans le cadre du projet TCP/BKF/3901 « Réponse d'urgence pour la prévention, la riposte et contrôle de l'Influenza aviaire hautement pathogène au Burkina Faso » financé à hauteur de 500.000 dollars US pour une durée de 12 mois. Ibrahim Ouédraogo s'est adressé aux participants, tous les acteurs de la filière avicole en ces termes : « après cette formation vous serez en mesure de changer de comportement, d'adopter de bonnes pratiques d'élevage et devenir des modèles et personnes ressources en matière de lutte contre les maladies, notamment la grippe aviaire dans vos élevages et dans votre milieu ». Le secrétaire général du Centre-Ouest, Sévérin Somé, représentant le gouverneur a salué le choix de Koudougou pour abriter la cérémonie de lancement de la série de formations des acteurs avicoles.