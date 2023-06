Madagascar: Minae - ONG KFHI - Un partenariat pour soutenir les communautés du Sud

Le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage a renforcé son partenariat avec l'ONG KFHI (Korea Friends of Hope International) (KFHI), fondée en 1989 en Corée du Sud, dans l'esprit de recevoir pour donner et servir les familles vulnérables dans le cadre d'une aide humanitaire.

L'objectif commun consiste à soutenir les communautés se trouvant dans le Sud de Madagascar, notamment dans les régions Androy et Anosy, en améliorant leurs conditions de vie. Il s'agit d'une action de lutte contre l'insécurité alimentaire permettant à ces communautés du Sud de faire face aux effets néfastes du changement climatique, pour ne citer que la sécheresse sévère touchant leurs régions.

Une convention de partenariat vient ainsi d'être signée entre les deux parties. « Cette convention revêt une importance capitale dans notre quête commune visant à améliorer substantiellement les conditions de vie des habitants du sud de Madagascar. En outre, cette initiative entre également dans le cadre de la réalisation du Programme Emergence (PEM-Sud) et du Velirano N°9 du président de la République de Madagascar qu'est l'autosuffisance alimentaire », a évoqué le ministre de tutelle, Harifidy Ramilison, à cette occasion.

Convention de un an

Dans le cadre de ce partenariat, le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage s'engage à assurer la mise en relation entre l'équipe de l'ONG KFHI et les éléments des forces de l'ordre pour la libre circulation et la sécurité de ses agents. Ce département ministériel se charge également de la facilitation des contacts entre l'ONG et les régions ou les communes bénéficiaires des vivres tout en la soutenant dans ses efforts de mobilisation de fonds. Il assure également l'acheminement de ces vivres vers les zones concernées, sans oublier la mise à la disposition de l'ONG KFHI un bureau d'implantation à Androy.

En revanche, ce partenaire du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, s'engage, pour sa part, à apporter un appui financier, technique et humain substantiel pour la mise en oeuvre des programmes visant à améliorer la sécurité alimentaire et les conditions de vie des communautés du Sud de Madagascar. Il est à noter que cette convention de partenariat entre les deux parties durera un an alors que cette organisation non gouvernementale intervient à Madagascar depuis 2009.