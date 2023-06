Madagascar: COI - Les priorités de la présidence Mauricienne

La présidence de l'institution régionale est passée de Madagascar à l'île Maurice à l'occasion du 37e Conseil des ministres de la Commission de l'Océan Indien (COI), qui s'est tenu le 17 mai 2023 à Antananarivo.

Un événement durant lequel la ministre des Affaires étrangères de Madagascar a remis la présidence de la COI à son homologue de Maurice, Hon. Mahen Seeruttun. Celui-ci a présenté les huit priorités de la présidence mauricienne de la COI, notamment « la sécurité maritime, la coopération économique et commerciale ou encore la diplomatie insulaire ».

La réunion a également été l'opportunité pour les états membres « d'adopter le nouveau Plan de développement stratégique (PDS) 2023-2033 de la COI et de faire le point sur les actions en cours dans les domaines de la paix et de la stabilité, de la sécurité maritime, de l'environnement et du climat, de la santé, de la formation, de la culture ou encore de la modernisation de l'organisation ».

Le nouveau PDS de la COI s'articule « autour de quatre axes stratégiques : une Indianocéanie de résilience, de paix et de sécurité ; une Indianocéanie de développement économique intégré, durable et innovant ; une Indianocéanie d'épanouissement humain et inclusive ; et une architecture institutionnelle et partenariale renforcée ».