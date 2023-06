Madagascar: Délestage - Fin de la trêve du 26 juin, reprise en vue cette nuit

La Jirama manque toujours de ressources, en termes de débit d'eau de fleuve et d'approvisionnement en carburant, pour produire suffisamment d'énergie pour satisfaire la demande sur le RIA (Réseau interconnecté d'Antananarivo).

Des mesures ont été prises pour que l'électricité fonctionne convenablement durant le long week-end dernier, selon les responsables auprès de la Jirama. La production réalisée permettait d'avoir une marge de 20 MW, par rapport aux besoins exprimés sur le RIA. En effet, cette trêve de délestage, fortement appréciée par les usagers, est due à la célébration de la fête nationale.

Samedi et dimanche, les techniciens de la société d'État ont finalisé l'installation et le démarrage de la TAC2 (Turbine à combustion) d'une capacité de 15 MW, au niveau de la centrale thermique d'Ambohimanambola. Dimanche dernier, ils ont procédé à l'installation des têtes de câbles pour relier la production supplémentaire de cette deuxième turbine au RIA.

Au niveau des centrales hydroélectriques, la Jirama a également optimisé la gestion de débit d'eau, pour produire le maximum d'énergie, tout en préservant les ressources pour les jours à venir. « Nous avons assuré la production d'électricité pour subvenir aux besoins. S'il y avait des cas de coupures dans certains quartiers, c'était certainement à cause de problèmes d'ordre technique, et non d'une insuffisance de production d'énergie », nous a confié une source auprès de la société d'État.

Interventions multiples

En effet, des coupures ont été constatées dans quelques quartiers, notamment du côté d'Itaosy et ses environs. Selon les explications de la Jirama, des câbles MT (Moyenne tension) se sont rompus, près de l'agence de la Jirama à Bemasoandro. Comme à l'accoutumée, les techniciens de la société d'État ont fait la course contre la montre, pour redresser les poteaux inclinés et relier les câbles.

A Ambohimalaza, un problème de câbles a également été signalé. Mais cette fois-ci, les câbles ont été volés. « Nous les avons remplacés, mais pour que ce genre d'incident ne se reproduise plus, nous invitons le public à dénoncer les cas de vol et à fournir des informations sur les malfaiteurs, car il s'agit d'un bien commun », a affirmé notre source auprès de la Jirama. Par ailleurs, d'autres travaux ont également été menés à Ambatobe, Ambavahaditokana, Alakamisy Fenoarivo et Tsarahonenana, causant des coupures.

Électrification

Malgré ces efforts concentrés pour éviter le délestage sur le RIA, les actions pour améliorer l'accès à l'électricité se poursuivent également dans les autres régions, d'après les informations fournies. A Mandritsara, la Jirama a installé des générateurs ayant des capacités de 500 KVA et de 400 KW, pour accroître la production et permettre à plus de personnes de la région de bénéficier de l'électricité. Bref, les défis de l'électrification dans la Grande île restent un grand défi à relever. D'après les habitants d'Antananarivo et ses environs, la Jirama devrait trouver des moyens pour maintenir ses performances du week-end dernier.