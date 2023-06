Madagascar: Basket - Mondial U19 - Victoire des Ankoay sur le Liban, défaite face aux Etats-Unis

Madagascar enregistre une victoire et une défaite à la Coupe du monde de basket U19 en Hongrie. Ce jour, la bande à Lova défie les Slovènes pour la seconde place du groupe B.

Après une défaite logique face aux Américains dimanche, par 136 à 69, les Ankoay de Madagascar se sont ressaisis. Les protégés du duo Mémé-Malala ont signé une victoire historique pour une première participation d'une équipe nationale masculine à une coupe du monde 5x5. Novices et petits poucets de la compétition, les Malgaches ont créé la sensation en se permettant le luxe de battre le Liban pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe du monde U19. Une victoire que l'équipe a dédiée à tous les Malgaches du monde entier en cette période de la célébration de la fête de l'indépendance.

Dominateurs tout au long de la rencontre, M'Madi, Lova, Jerry et consorts se sont imposés, sans trop souffrir, par 83 à 66, face aux Rouges du Liban au Olah Gabor Arena, Debrecen, Hongrie. Au premier quart-temps, les Malgaches mènent par 12 longueurs d'avance (24-23). Dû à un certain relâchement de la machine malgache, notamment dans la défense, les Rouges libanais arrivent à réduire l'écart par 30 à 38 à la pause.

Prestation XXL

Au retour des vestiaires, grâce à un beau collectif et une meilleure individualité, les Ankoay s'envolent au score. Ils réussissent dans tous les secteurs marchands, les tirs à mi et longues distances, les contres et les rebonds. M'Madi Mathias, avec 34 points, est le meilleur marqueur du match et reste le meilleur scoreur du tournoi avec 62 points après ces deux journées. « Nous allons continuer sur cette voie de la victoire », a souligné le MVP de l'Afrobasket U18.

A la fin du troisième quart-temps, le score est de 60 à 36. Au money-time, les Malgaches relâchent la pression et commettent des erreurs. A un moment de la rencontre, l'écart n'était plus que de 8 points, mais, avec un Mika qui affiche une efficacité en shoot, Madagascar arrive à garder l'avance et s'offre la victoire par 83 à 66. Dans les statistiques individuelles, Jerry Pépin a réalisé le meilleur rebond et contre lors de la rencontre.

« Je suis content qu'on ait gagné. On aurait pu faire mieux, mais, il y a eu trop de pertes de balle. Ce qui est satisfaisant, les joueurs ont suivi les consignes », note Mémé, coach de l'équipe. Vainqueurs de la Slovénie dans les dernières minutes du match par 77 à 72, les Etats-Unis confirment leur première place. Ce jour, les Malgaches défient les Slovènes pour la seconde place du groupe.

Un match qui s'annonce houleux et déterminant pour les 8es de finale. « Nous allons jouer sans pression et pour la victoire. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes comme lors des deux précédents matchs », annonce Lova, le capitaine des Ankoay. Lui qui a réalisé une prestation XXL lors du match contre le Liban avec 22 points marqués, 14 rebonds, 3 passes décisives.