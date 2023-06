Sénégal: BRVM - Les trois indices phares de la Bourse démarrent la semaine en vert.

Après leur repli général le vendredi 23 juin 2023, les trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont démarré la semaine en vert au terme de la séance de cotation de ce lundi 26 juin 2023.

L'indice composite enregistre ainsi une hausse de 0,31% à 197,44 points contre 196,83 points la veille. L'indice BRVM 30 a aussi gagné 0,31% à 98,99 points contre 98,68 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige enregistre la plus forte hausse avec +1,12% à 101,51 points contre 100,39 points la veille.

L'embellie des indices a eu un impact positif sur la capitalisation boursière du marché des actions qui se situe à 7345,454 milliards de FCFA contre 7322,500 milliards de FCFA le 23 juin 2023, soit une augmentation de 22,954 milliards de FCFA.

Quant à celle du marché obligataire, elle renoue avec la hausse (+4,716 milliards) après six journées de baisses ininterrompues à 10005,991 milliards de FCFA contre 10 001,275 milliards de FCFA la veille.

Pour sa part, la valeur des transactions est en baisse, s'établissant à 449,479 millions contre 1,303 milliard la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres ETI Togo (plus 5,88% à 18 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (plus 5,36% à 1 375 FCFA), BOA Mali (plus 3,32% à 1 400 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 2,25% à 2 045 FCFA) et Palm Côte d'Ivoire (plus 1,49% à 9 895 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (moins 7,27% à 765 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (moins 4,00% à 4 795 FCFA), BOA Bénin (moins 2,61% à 5 795 FCFA), BICICI Côte d'Ivoire (moins 2,19% à 6 700 FCFA) et Filtisac Côte d'Ivoire (moins 1,82% à 1 080 FCFA).