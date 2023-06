Sénégal: Transport - Vers la mise en place d'un nouveau programme pour les auto-écoles (DG Cheikh Omar GUEYE)

Dakar — Le directeur de l'Agence nationale de sécurité routière (ANASER), Cheikh Omar Guèye, a annoncé lundi l'élaboration d'un grand programme en cours pour les auto-écoles en relation avec la direction générale des transports terrestres.

"Il y'a un grand programme qui est en cours d'élaboration avec les auto-écoles en relation avec la direction générale des transports terrestres", a dit M. Guèye qui prenait part à l'atelier de partage des modalités de mise en oeuvre du programme de formation sur la sécurité routière 2023.

L'activité s'est déroulée en présence de la directrice générale du fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3FPT), Sophie Diallo, et de plusieurs moniteurs dont le président de l'Association des moniteurs et auto-employés du Sénégal (AMAES), Alioune Badara Daffé.

"C'est d'abord, l'introduction des modules de la sécurité routière dans le curriculum des auto-écoles", a-t-il précisé. Il a aussi ajouté l'introduction de modules d'auto-écoles dans le curriculum des moniteurs d'auto-écoles qui aura pour but de permettre à tous les auto-écoles de disposer suffisamment d'un personnel qualifié pour pouvoir faire le travail correctement.

Selon lui, une application audiovisuelle sera mise en place pour éliminer le contact humain lors de l'examen théorique pour l'obtention de permis de conduire." C'est désormais devant des ordinateurs avec une application qui va évaluer les candidats et elle sera mis au niveau de toutes les écoles avec un accompagnement logistique qui permettra aux apprenants d'être formés sur ces mêmes outils là", a-t-il relevé.

Il a aussi parlé d'accompagnement dans la formation et dans tout ce qui est renforcement de capacités.

M. Guèye indique que si on réussit cela avec la disposition législative et réglementaire sur l'auto-école obligatoire pour tout prétendant de permis de conduire ça permettra de booster l'économie des auto-écoles mais aussi ça permettra d'avoir une formation de qualité et avoir des usagers qui pourront mieux de comporter sur nos rez de chaussée.