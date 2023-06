Cote d'Ivoire: Télécommunication - Une société sensibilise sur l'intelligence artificielle et la 5 g

La 13e édition de Orange Business Live s'est tenue le jeudi 22 juin 2023 à Abidjan Cocody-Riviera-Golf avec pour thème "Intelligence Artificielle et Cybersécurité, leviers de croissance ou menaces pour les entreprises".

Le directeur général de Business broadband, Didier Kla a expliqué que les facteurs de développement de l'Intelligence Artificielle (IA) sont les réseaux sociaux et Internet stockés dans les clouds qui génèrent une masse de données. « L'Intelligence Artificielle de façon basique est la capacité humaine de traiter des cas non mesurés. L'intelligence artificielle date de 1956, Elle est comme notre intelligence c'est à partir des données que notre cerveau analyse. L'IA est basée sur la masse des données qui est collectée par le développement des technologies, des data et des stockages », a-t-il déclaré.

Mame Diop-Ba, directrice adjointe du système d'information et de sécurité a relevé trois caractéristiques concernant l'Intelligence Artificielle. « Globalement quand on prend l'IA, on note trois caractéristiques. Il s'agit du traitement massif, de l'automatisation. Et la troisième caractéristique surtout pour les acteurs, c'est tout ce qui est capacité d'une Intelligence Artificielle à pouvoir faire du faufilage. L'une des vulnérabilités, la plus courante, c'est la faiblesse des mots de passe. Un mot de passe est comme une clé. Mais il faut noter qu'il y'en a encore. Derrière, on reste sur le domaine de l'Intelligence Artificielle en termes de solutions. Aujourd'hui on a beaucoup de solutions cyber qui s'appuient sur cette IA. En tant que responsable (...) on est capable de savoir les comportements normaux de nos systèmes et de nos réseaux », a -t-elle fait savoir. Elle a, par ailleurs, relevé que certaines tâches seront de plus en plus automatisées.

La 5G et l'Intelligence artificielle, deux facteurs évolutifs ...

Selon Stève Fayomi, de Global Project Manager 5G, l'union des télécommunications a affirmé que la 5G et L'Intelligence Artificielle sont deux facteurs qui permettent de faire passer une société d'un niveau lambda à un niveau de société intelligent. Selon lui, la 5G est une forme de réseau mobile qui va permettre des transmissions de données importantes à une vitesse très élevée avec un temps peu réduit. « Cette performance n'est pas seulement une question de fréquence mais c'est une question d'allocation de ressources, de données pour allouer des ressources à des usages. On est dans des réseaux qui sont beaucoup virtuels et cette virtualisation lorsqu'il y a une faille de sécurité à un groupe, tous ces réseaux connectés sont potentiellement des sources d'insécurité pour un système central. L'autre élément, ce n'est pas totalement le but informatif. L'Intelligence Artificielle repose sur la capacité à collecter énormément de données qui est rendue encore plus visible grâce à la 5G », a-t-il ajouté.