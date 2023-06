Sénégal: Clôture du dialogue national - Macky Sall salue l'engagement des participants

Ouverts le 31 mai dernier, les travaux du dialogue national ont été officiellement clôturés avant-hier, samedi 24 juin, par le Président de la République. Lors de la cérémonie de clôture, Macky Sall a félicité les participants et rassuré quant à la mise en oeuvre des points d'accord. Au total, 270 recommandations ont été soumises aux autorités.

L'une des plus grandes annonces du dialogue national est la réintégration de Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade dans leurs droits civiques en vue de la présidentielle de 2024. Recevant avant-hier, samedi 24 juin, les conclusions des travaux, le Chef de l'Etat, Macky Sall a adressé ses félicitations aux membres de l'opposition qui ont pris part au dialogue national lancé le 31 mai dernier. « « Il y a des moments dans la vie d'une Nation, il faut pouvoir s'élever et aller à l'essentiel. C'est cela qui a été noté et je voudrais saluer surtout les acteurs de l'opposition. On leur disait oui, vous allez perdre votre temps. Il ne se passera rien. Le rapport montre qu'en dialoguant, on peut obtenir des résultats qu'on n'aurait jamais eus sans le dialogue. S'il n'y avait pas de dialogue, on n'aurait pas trouvé ce consensus. Rien ne nous obligeait à le faire parce que quand on a la majorité, on peut gouverner mais la majorité mécanique ne suffit pas. Il faut agir par consensus pour faire avancer les différentes étapes de la démocratie. Tout le mérite vous revient, chers leaders de l'opposition », a déclaré Macky Sall.

12 points d'accord, 4 points de désaccord

En effet, au cours du dialogue, sur les huit commissions mises en place, celle concernant la politique a connu plus de difficultés. « Neuf fois, nous avons buté sur des difficultés mais à la fin des travaux, elles ont été aplanies. Sur 16 termes de référence, 12 ont fait l'objet d'accord. 4 autres n'ont pas fait l'objet d'accord », a indiqué le président du Comité de pilotage du dialogue national, Moustapha Niasse. Pour sa part, le Président de la République a souligné que les 4 points faisaient l'objet de désaccord depuis 2019.

« Dire au Sénégal de revenir au bulletin unique comme des pays qui viennent de rentrer en démocratie, nous ne sommes pas d'accord sur ça. Le Sénégal vote depuis 1860. Déjà, Blaise Diagne en 1914 a gagné des élections plurielles et depuis, c'est le même modèle. Nous avons connu des alternances à tous les niveaux, aux élections présidentielles, législatives. Donc, le Sénégal n'a pas de problème de système électoral. Donc, il n'y a pas de problème de bulletin électoral mais vous avez dit, il faut faire une étude, je ferais l'étude », a-t-il affirmé. Poursuivant son propos, il ajoute : « La question de chef de parti, président de la République : c'est réglé depuis le président Wade.

Il était contre. Moi, je suis contre. Maintenant, demain si vous avez un Président de la République qui lui veut ne plus être chef de parti, il actera. Il fera voter une loi et le débat sera clos. Moi, je ne le ferais pas parce que ça n'a pas de sens. Le président de la République, c'est un acteur politique avant tout. La preuve, j'ai une coalition de plus de 200 partis ».

« Nous allons donc, dans des délais très raisonnables, trouver les moyens de présenter à l'Assemblée nationale... »

Toutefois, selon Macky Sall, les points d'accord vont consolider et renforcer la démocratie sénégalaise. C'est pourquoi, la représentation nationale va bientôt être saisie. « Nous allons donc, dans des délais très raisonnables, trouver les moyens de présenter à l'Assemblée nationale en procédure d'urgence, les mesures législatives mais aussi les mesures règlementaires, les décrets et autres arrêtés dans la suite qui vont refléter les accords qui ont été obtenus au profit de tous qui vont contribuer à la consolidation de notre modèle démocratique qui est un modèle extrêmement avancé », a fait savoir Macky Sall qui a insisté sur le respect du calendrier électoral et la rationalisation des élections. « Il faut rationaliser le calendrier électoral et pour cela, il faut pouvoir aussi dans les révisions à venir, regarder la question de la dissolution de l'Assemblée nationale pour qu'à la suite de l'élection présidentielle, les élections législatives puissent être faites afin de laisser du temps aux gens pour travailler », a soutenu le Chef de l'Etat.

23 jours durant, des Sénégalais de différentes sensibilités se sont réunis pour diagnostiquer en amont et en aval la marche du pays. Il faut rappeler que la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi et la plateforme des « forces vives F24 » ont boycotté le dialogue national qui a porté sur plusieurs questions. Macky Sall, « il convient de définir le format du comité de suivi et d'évaluation du dialogue national dont du reste, beaucoup de conclusions pourront servir dans l'exécution des programmes du PSE ».