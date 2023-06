Afrique: Issame Charaï - 'Face au Ghana, nous serons prêts'

Maroc - Ghana, c'est tout simplement le choc de cette troisième journée de la Coupe d'Afrique des Nations U-23 CAF TotalEnergies 2023. La rencontre aura lieu mardi au complexe sportif du Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Comme cela est de coutume, Issame Charaï, le sélectionneur de l'équipe espoir, s'est présenté en conférence de presse d'avant-match et s'est livré sur les points forts de l'équipe ghanéenne : "On a vu le match qu'ils ont joué contre le Congo. Leur point fort est qu'ils sont très offensifs et jouent avec beaucoup de vitesse. Mais on a vu aussi les points faibles de cette équipe. Il nous reste un entraînement, et le jour du match, nous serons prêts."

Le tacticien marocain compte sur l'appui du public pour remporter ce match :

"Tous les Marocains ont un rôle important à jouer. Les supporters doivent donner une impulsion aux joueurs dès le début. Lors du premier match contre la Guinée, après le but encaissé, ils nous ont poussés et cela nous a extrêmement aidés. Cette fois-ci nous attendons un peu plus d'eux».

Deuxièmes du groupe A avec 3 points, les Lions de l'Atlas espoir nourrissent certainement l'ambition de prendre les rênes du groupe et se qualifier pour les demi-finales de la compétition qu'ils organisent. Pour cela, ils devront absolument battre le Ghana, très ambitieux qui contrôle le classement avec le même nombre d'unités qu'eux.

"Nous aimons les défis. Beaucoup de choses sont en jeu lors de ce match. On va devoir, premièrement, rester concentrés, bien entamer le match et garder à l'esprit que nous sommes à domicile et que nous ne pouvons pas décevoir notre peuple."