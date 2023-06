Afrique Australe: Le Chef de l'Etat prendra part au Sommet quadripartite de la CEEAC-SADC - CAE-CIRGL sur la situation à l'Est de la République Démocratique du Congo et la Sous-Région des Grands-Lacs

Libreville - le 26 juin 2023-Après avoir porté haut la voix du Gabon lors du Sommet sur Un nouveau Pacte Financier Mondial à Paris les 22 et 23 juin derniers, le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba se rendra à Luanda, en République d'Angola le 27 juin 2023, afin de prendre part au Sommet quadripartite de trois Communautés Economiques Régionales et d'un Mécanisme Régional, à savoir la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE), la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC), la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) et la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC).

Le Sommet, organisé sous les auspices de l'Union Africaine sera abrité par le Gouvernement de la République d'Angola. Il portera sur la coordination et l'harmonisation des réponses régionales concernant la situation dans l'Est de la République Démocratique du Congo.

En effet, l'évolution de la situation dans l'Est de la République Démocratique du Congo est un sujet de préoccupation majeure pour la région et le Continent africain en raison de la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire qui y prévaut.

C'est pourquoi l'UA, la CAE, la CIRGL, la SADC, ainsi que les Nations Unies ont- ils mis en place diverses Initiatives pour faire face à l'insécurité et désamorcer les tensions existantes.

Le Gabon qui siège au Conseil de Sécurité des Nations Unies en qualité de Membre non Permanent pour la période 2022-2023 sera un acteur majeur au cours de ces assises et y apportera son expertise et sa contribution à l'instar de toutes les autres Parties prenantes, pour apporter des propositions et des solutions aux questions de préservation et de maintien de la paix.