Gabon: La neuvième édition des Sambas professionnels sous les feux de projecteurs

La neuvième édition des Sambas professionnels s'ouvre ce 26 juin 2023 à Libreville avec une conférence de presse. Ce séminaire d'échanges de compétence est parrainé par le Dr Massamba Gueye. Cette énième édition se déroule du 26 juin au 1er juillet dans la capitale gabonaise.

Dix ans déjà que les Sambas professionnels sont nés et font la pluie et le beau temps au profit de la jeunesse gabonaise. Dix ans de vie ! La neuvième édition s'ouvre tout en rendant hommage à ceux qui ont contribué à mettre de la lumière à ce rendez-vous du donner et du recevoir. Il s'agit de Pape Diouf, Manu Dibango, Amobé Mévégué et bien d'autres qui ont oeuvré pour faire éclore et promouvoir les talents cachés des jeunes.

Cette neuvième édition est l'occasion pour l'initiatrice de ce projet, Josiane Matene, de présenter aux hommes et femmes des médias, les enjeux de cette énième rencontre dans la capitale gabonaise. Les Sambas professionnels, dit-elle, "sont là pour sortir les jeunes de l'ombre à la lumière".

Qu'est-ce que les Sambas professionnels ?

Tout d'abord, explique t-elle, "Samba" est une accolade symbolique de partage affectif, d'accueil hospitalier, de respect et de convivialité. Les sambas professionnels sont donc les rencontres qui privilégient les échangent et le partage d'expériences en donnant des repères et des outils aux participants afin de confronter les expériences nouvelles avec des professionnels aguerris.

Il faut rappeler à des fins utiles que les sambas professionnels ont été initiés et réalisés depuis 2014 au Gabon par 3MJ Consulting et l'Ong Sambas-Labs. Ils sont porteurs de valeurs humaines, de travail, d'excellence, de mérite, de partage et de diversité culturelle.

Les ateliers des Sambas professionnels, poursuivra t-elle, "sont des accélérateurs de croissance qui rendent accessible le savoir sur différents sujets qu'on n'apprend pas forcément à l'école de façon pratique et précise. Ce sont des tribunes qui permettent à toutes les catégories socioprofessionnelles de venir apprendre auprès de ceux qui ont réussi".

Les Sambas professionnels sont la rencontre des savoirs, des connaissances... Ils sont la richesse de la diversité socio-culturelle. C'est comme une passe au sein du football, où il y a du plaisir à donner comme on aime en recevoir.