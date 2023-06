Afrique: Insécurité alimentaire - Les pays qui souffrent le plus de la faim

Selon les estimations du Programme alimentaire mondial de l'ONU, quelque 345 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire aiguë dans le monde en 2023, la plupart des pays durement touchés se trouvant sur le continent africain.

Les pays où la plus grande part de la population présente une consommation alimentaire insuffisante sont, par ordre de gravité, la Somalie, l'Afghanistan, le Niger, le Mali, Haïti, la Syrie, le Burkina Faso, le Tchad et la Sierra Leone. Entre environ la moitié et 90 % de la population sont touchées par la faim dans ces neuf pays. Alors que l'abondance règne dans les supermarchés occidentaux et que les industries alimentaires se battent pour séduire les papilles des consommateurs.

L'organisation non gouvernementale française Terre solidaire rappelle que les conflits armés et les effets du changement climatique sont les principaux facteurs conduisant à l'insécurité alimentaire. Parmi les autres causes, on peut aussi mentionner les chocs économiques liés au covid 19 et à la guerre en Ukraine. La population des pays les plus pauvres et les plus dépendants des importations alimentaires a eu de grandes difficultés à faire face aux hausses des prix provoquées par ces crises.

pays souffrant le plus de la faim pourcentage population sous-alimentée